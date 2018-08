Proceso pa haya un vestigingsvergunning ta tarda mucho hopi

Sra. Cesareo-Lejuez ta mustra cu ta na su luga pa wak con por aloca fondonan pa haci controlnan. Y no solamente control, sino tambe otro kehonan cu a bin dilanti tambe ta cu cierto negoshinan cu ta cumpli ta esunnan cu ta mas ta wordo controla cu esunnan cu no ta cumpliendo. Esaki ta cosnan cu mester wordo mira mas di cerca y wak con por adapta y haci e controlnan aki na unda mester ta. E ta sigur cu tur departamento ta haciendo bon trabou, incluyendo esun economico, y ta spera cu nan por haya e personal necesario pa haci nan trabou efectivamente. Hopi biaha hende ta traha duro, pero ineficiente y nan no ta yega na na meta. Siendo cu si haci e departamentonan mas eficiente, no mester di mas personal y e trabou ta bay mas lihe p’e propio trahadonan. Tambe keto bay e proceso pa haya un vestigingsvergunning ta tarda masha hopi mes. Mester warda tres of cuater luna pa haya vestigingsvergunning pa e negoshi cuminsa draai. E doño no por warda asina hopi tempo, pasobra e si tin debe y trahadonan pa paga. Y te hasta mester cuminsa opera ilegal, pasobra e doño no tin e den su man. Segun sra. Cesareo-Lejuez, e problema aki tin atencion di Departamento Economico y Camara di Comercio y ta combersacionnan cu tin añanan caba ta andando riba con por mehora e parti aki. Nan ta buscando maneranan pa streamline e proceso aki. Esaki ta parti di e ley di Economische Herstel, undacu por acelera e procesonan aki, no solamente di vestigingsvergunning, sino tambe di permisonan di cosnan necesario pa haci negoshi.