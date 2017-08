Proceso di terenonan a dura 20 pa 22 aña

Den e caso di Watty Vos Boulevard, conoci den pueblo como Ringweg 3, a pasa un periodo hopi largo di negociacion cu doñonan di tereno. Segun director di DOW, Marlon Croes, tin acuerdonan cu a yega na dje cu ta data di añanan 1995 pa 2000. Ta cosnan cu tin 20 pa 22 aña bieu cu a wordo palabra e tempo ey. A palabra tambe kico ta bay haci y por ehempel cu un di nan tabata cu nan lo ta halando den nan tereno y a haci un grondruil of grondkoop. Si mester cera e tereno cu hekwerk nobo lo a haci esaki. A palabra cu tambe cu si mester haci uzo, ta pidi permiso di nan den e tempo ey caba, cu prome cu formalisa e compra di e tereno, cu por haci uzo di e tereno. Esey ta loke a sosode. Na momento cu a otorga e trabao na Mota Engil, tabata falta cinco tereno pa regla cu tabata tin acuerdo pa tur cos caba, pero mester a pasa na notaris. Ta un proceso largo y ta den ehecucion poco poco.

Tabata tin un Townhall meeting na MFA Paradera, unda cu a combersa cu e famianan y a bisanan cu den curso di mañan y otro siman, lo bay haci un inventarisacion unda por yuda nan pa cera e cura di nan pa asina nan por keda trankilo.

Pa loke ta e matanan rosa, Croes a splica cu tin di compronde cu tin algun mata, pero no tabata tin un plantacion grandi. E mes tin cu haya feedback di e empleadonan di DOW mes.

Den e caso aki por menciona pa loke ta e trayecto aki, tin un Townhall Meeting caba cu a tuma luga algun siman atras. Lamentablemente pa e Townhall Meeting, pa e seccion aki, solamente 7 hende a atende y pa e motibo ey, a dicidi di pone un Townhall Meeting pa e seccion aki mas poniendo Tanki Leendert/Ponton acerca pa duna informacion na comunidad, pa nan sa cu ta yegando den e area. Den e caso aki a core simultaneamente, cu nan ta un siman pa dos siman delanta, prome cu nan yega, Croes a splica.

Mester a ripiti e Townhall Meeting pa nan por duna e informacion y a combersa cu e hendenan. El a bay den bon ambiente y nan a compronde. DOW ta mobilisando den curso di e siman aki ainda y otro siman pa nan por mira e inventarisa e trabao pa mira kico pa haci pa por yuda nan.

Ora cu drenta den e bario di Ponton, bay den direccion di Bushiri y Madiki lo bay tin Townhall Meeting atrobe pa informa e hendenan cu DOW ta yegando y di delanta kico nan por spera di loke lo bay sosode.

Croes a splica cu mayoria di e trabaonan cu ta sosode, ta sosode riba Green Field, unda cu ta habri, y ora cu subi caminda grandi lo por tin algun punto cu ta debil den e proceso y nan ta purba di solucion’e na un manera mas responsabel, unda cu purba di bisa trafico pa para un rato pa un ekipo si e tin cu crusa caminda si of no, y sigui. Den e caso aki, e no ta sosode hopi den e proyecto di Watty Vos boulevard mes, pero tin trabaonan cu ta sosode di companianan di Utilidad cu ta traha di e forma ey.

Tur tin cu coopera, segun Croes. Tin diferente trabao ta sosodiendo, como DOW y contratistanan, pero tin Elmar tambe ta tirando tuberia den e fin di simannan cu ta pasando awor aki, pa nan por prepara pa nan kabel wordo tira den curso di otro aña. Nan ta prepara pa tur e tuberianan bao di caminda, unda cu nan ta trek e tubonan for di dje. E fin di siman aki nan a traha na altura di Ex Marathon/Verbingindsweg y Caya Betico. Awor nan tin cu bay dreche, Croes a splica.