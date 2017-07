Proceso di desconexion di MIO a cuminsa dia 1 di Juli

A acerca minister Richard Arends pa sa kico a pasa cu e compania MIO, cu keto bay ta habri y siendo cu el a bisa cu dia 1 di Juli lo cera e compania.

Na Maart 2017, a efectua un decreto caminda cu ta duna MIO, e compania cu ta opera e licensia cu ta di DTH, te cu 1 di Juli, pa por cumpli cu e debenan atrasa. Ta papiando aki di un suma di 15 miyon di florin cu ta consisti entre otro di e sumanan periodico cu mester paga pa loke ta trata e consecion cu a wordo duna entre 2004 y 2014, como tambe e suma cu ta wordo paga cada 10 aña. Esey ta pa e consecion nobo cu a drenta na vigor na 2014 y e sumanan tambe periodico for di 2014 te cu awor aki.

Gobierno no a logra for di aña 2012 caba cu e ministerio di comunicacion y e departamento di asuntonan di telecomunicacion, ta purba yega na un solucion pa e suma habri aki pafo di corte como den corte y esey no a resulta. Esey a obliga Gobierno pa efectua e decreto aki pa trek in eigenlijk e licencia di MIO per 1 di Juli di 2017.

Obviamente esey no ta algo usual pa Gobierno y siguramente pa minister di asuntonan economico, unda cu bo ta kita derecho di existencia di un compania di telecomunicacion, pero, Gobierno tey tambe pa garantisa un level plain field. Sea cu e suma ta halto si of no, si bo tin tiki usuario si of no, e sumanan ta stipula pa ley. E otro dos providernan no ta pag’e cu placer tampoco cada 10 aña, pero esey ta e gastonan cu ta stipula pa ley pa loke ta trata uzo di e red di telefon mobil. E suma como tambe e cantidad di provider cu ta existi, a base di un estudio cu a wordo haci casi mas cu 10 aña atras, na momento cu a privatisa e mercado di telecomunicacion di Aruba, cu e establecimento di Digicel y MIO, banda di Setar.

E proceso, si por yama di desconexion a inicia dia 1 di Juli. Obviamente e no ta un proceso cu ta sosode, no ta djis un switch bo ta kita y ta baha e señal. Mester bay na diferente cellsites y desconecta un pa un y MIO mester coopera den esaki. Mester yega na palabracionnan entre DTZ y e tecniconan, cu den e proximo siman aki, lo inicia e proceso aki. Cualkier dia extra despues di dia 1 di Juli, no ta un extension di e consecion, pero ta pa DTZ haci e trabao corectamente. Nos crecemento economico ta depende di inversionnan externo cu ta drenta. MIO tabata un ehempel di esaki. No a sosode cu nan por a keda mas Aruba. A trek in e consecion y esey mester sosode di un manera debido y esey ta haciendo awor aki. E ta duna e clientenan tambe oportunidad pa haci cualkier areglo cu nan mester pa loke ta trata cambio di provider.