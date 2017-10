Procesion pa recorda e “Milager di Solo” di 100 aña pasa na Fatima.

Diabierna 13 di october 2017 pa 6 or di atardi ta sali cu e procesion for di “Cas Curason di Maria” (Blue Army Center). Ta pasa den cayanan y despues ta sigi un Santo Sacrificio di misa pa 7 or den misa di San Teresita. Ta invita tur devotonan di nos Mama Celestial pa celebra hunto 13 di october recordando riba e fecha aki, cu 100 aña pasa e Gran Milager di Solo a tuma luga na Fatima. E milagro di siglo 20. Cu Fe fuerte e muchanan a conta tur cu kier a scucha, loke Maria a promete nan. Mas di cien mil hende a testigua y a presencia e manifestacion di e solo cu a haya un krans grandi, despues e solo a briya y cuminsa move fuerte den cielo. Den presencia di tur presente, hasta esunnan cu ta biba mucho mas leu a presencia e manifestacion aki. A kita tur duda di esunnan cu no a kere. Pastoor Rey y pader Raffy ta invita tur parokiano y henter Aruba cu ta un Pais Mariano pa e procesion y Santo Sacrificio di misa. Luna di october ta luna di nos Mama Celestial.