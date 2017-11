Proceduranan nobo di meld calamidad desde 1 di Januari 2018

Dia 23 di November 2017, a tuma luga den MFA Paradera un presentacion di Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) tocante e proceduranan nobo di calamidad cu lo drenta na vigor riba 1 di januari 2018. Bou e invitadonan tabata tur e dunadonan di cuido na Aruba manera dokter di cas, specialista, dentista, fisioterapista, casnan di cuido y partera. Tambe a duna informacion tocante e proceduranan nobo di keho y e ‘kwaliteitsjaarverslag’. E presentacion a wordo duna pa e Inspecteur Gezondheidszorg, sra. Cheryl Rosa-Fingal.

Den su presentacion e Inspecteur a splica cu desde 1 di januari 2018 tur dunadonan di cuido tin e obligacion pa e ley di Calidad di Cuido pa meld tur calamidad cerca IVA. Un calamidad ta ora cu un pashent a ricibi daño irrevocabel of a fayece pa motibo cu algo a bay robes durante un tratamento medico. E incidente aki ta inespera y no ta intencional. E Inspecteur a duna splicacion amplio tambe di e proceso di meld un calamidad y e proceduranan y ‘richtlijnen’ cu e dunadonan di cuido mester mantene na dje. E Inspecteur a pone enfasis riba e hecho cu calamidadnan mester wordo mira como un incidente serio y lamentabel cu no a wordo haci intencionalmente door di un dunado di cuido. Tratamentonan medico ta keda un trabou unda erornan por wordo cometi door di e ser humano y un calamidad ta un momento unda cu mester siña kico a bay robes pa asina reduci e posibilidad cu e mesun eror wordo cometi den futuro. Na e manera aki por trece mehoracion den cuido. Ademas, e Inspecteur a enfoca cu principalmente IVA no tey pa straf of parti multa, pero pa dirigi e veld di cuido den e direcion di mehoracion. Sinembargo, IVA tin e ‘tools’ necesario pa actua si tin mester.

Durante e anochi a duna informacion tambe di e proceduranan di keho cu gradualmente lo mester wordo implementa den e aña venidero. E Inspecteur a splica cu ta e responsabilidad di e dunado di cuido mes pa atende keho di pashent y no cu nan ta referi e pashent na AZV manera ta pasando actualmente. E idea ta cu asina tur dunado di cuido lo wordo stimula pa mehora nan servicio continuamente pa motibo cu IVA lo monitor si e kehonan a wordo trata tambe. Ademas, e tratamento di e kehonan aki lo mester ta inclui den e ‘kwaliteitsjaarverslag’ cu e dunadonan di cuido mester entrega cerca IVA anualmente. Asina IVA ta haya un bon indicacion si tin servicionan cu e dunado di cuido por mehora. Na mes momento, si IVA mira un trend di tiponan di keho cerca mas dunadonan di cuido, esakinan lo ta un señal pa IVA cu tin areanan cu lo mester mas atencion.

IVA tabata contento cu e atendencia y e preguntanan di e dunadonan di cuido presente. E interacion y cooperacion aki ta sumamente importante pa motibo cu ta e dunadonan di cuido mes cu ta responsabel pa mantene un nivel halto di cuido y trece mehoracion. IVA tey pa monitor y yuda e dunadonan di cuido unda por y trahando hunto por yega na mehoracion di cuido medico na Aruba pa tur pashent.