Problemanan social na scol ta grandi

Den nos comunidad tin hopi problema social, segun directora di SKOA, Josette Daal. Enseñansa por bisa esey, pasobra hopi di e problemanan ey ta manifesta su mes den scol. E ta basta pisa. Mester ta hopi sincero den esey. Scol ta un institucion cu ta duna enseñansa y gran parti di e orario di scol cu ta 5 ora pa dia, awendia ta mira cu ta bay na e parti social/emocional di e alumno.

Con pa soluciona ta un bon pregunta. Tin tur e instancianan exterior cu ta duna un aporte berdad. Sinembargo, si tin 80 y pico scol, ta cuanto hende lo bo mester pa atende. Pa duna un ehempel, si tin klasnan di 28 mucha y den e klas eynan tin 5 pa 6 mucha cu problema di comportacion y ta un maestro so mester atende, e ta hopi pisa. E ta zona facil, pero e ta hopi pisa ora cu bo drenta den e klas y mira y bo ta haya diferente tipo di comportacion. E ta hopi dificil. Den caso di SKOA, por bisa cu nan ta experenc’ie basta dificil pasobra SKOA tin 26 scol basico pero 2 maatschappelijk werker so. Un schoolmaatschappelijk werkster tin 14 scol. Nan ta atende mas of menos 200 pa 300 mucha cu tin problema di comportacion. Nan tambe ta overbelast y ta ripar’e pasobra nan ta cansa, nan ta bira malo mas lihe. En berdad pais Aruba lo mester wak conhuntamente cu e partnernan con pa yega na solucion asina aki.

Daal a splica internamente ta bezig ta evalua si un asistencia adicional den klas ta un solucion. Of un solucion lo ta haci e gruponan mas chikito. Haci un klas mas chikito. Pero pa haci un klas mas chikito ta nifica cu mester bin mas scol. Ora un mucha tin problema di comportacion, no kiermen cu e no ta inteligente. E mucha por wel ta inteligente, pero e tin problema di conducta. Por ta e ora ey mester wak si tin scolnan cu ta bin basa riba atende cu muchanan cu ta inteligente, pero cu tin problema cu conducta. E ora tin un scol cu por ehempel cu muchanan cu ta inteligente, pero cu no tin e problema di conducta. E ora ta separa nan. Tin cos cu mester wordo papia riba dje. Un cos cu ta hopi bisto cu e cantidad di muchanan cu ta drenta scol ta birando mas hopi. E ora ey mester cuminsa wak berdad kico lo bin, ki tipo di solucion lo mester bin pa futuro. Un futuro cercano. Pasobra e crecemento ta sigui y e comportacion tambe no ta cambia, segun Daal.