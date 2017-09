Problemanan di credito estatal di PDVSA ta extende pa Citgo

HOUSTON/NEW YORK – E reciente sancionnan di Merca na e estatal Venezolano PDVSA, a cuminsa na afecta na su filian den e pais Mericano, Citgo Petroleum, den dificulta e obtencion di cretido pa e compra di crudo na su refinerianan, di acuerdo na seis fuente bancario y di mercado.

Cada biaha menos proveedor ta dispuesto pa bende cargamentonan na Citgo, mediante cuentanan habri y na luga di esey, ta rekeri prepago of cartanan di credito pa suministra crudo na e red di refinacion cu capacidad pa procesa 749 mil bari pa dia, fuentenan a bisa.

Dos fuente di empresanan proveedor di cruso Canades a bisa cu su companianan ya no lo haci negoshi cu Citgo directamente y a cuminsa bende cargamentonan atrabes di tercer partinan pa evita e riesgo crediticio.

E tres refinerianan di Citgo na Merca, situa na Illinois, Texas y Louisiana y cu ta representa rond di 4 porciento di e capacidad di procesamento di e pais, ta proveedornan importante di gasolin, diesel y jetfuel. Si e problemanan financiero ta eleva e factura di compra di crudo, su ganashinan lo wordo afecta, loke ta haci e compania menos competitivo.

Citgo a permanece inmune na e complicacionnan finaciero di su matriz PDVSA te cu e aña aki. Pero e sancionnan cu Merca a aplica den e ultimo lunanan, contra di funcionarionan Venezolano, ehecutivonan di PDVSA y e emisionnan di debe di e pais Sur Americano, a disuadi banco y proveedornan di extende incluso creditonan di rutina, fuentenan a bisa.

E principal proveedor di crudo di Citgo ta PDVSA, pero e compania tambe ta cumpra petroleo for di Merca y di otro paisnan. E filial a bisa na su suplidornan cu e por indexa su prijsnan di benta pa refleha e riesgo crediticio.

“Awo nos ta mas conservador ora cu ta trata cu PDVSA of cu cualkier di su unidadnan,” un ehecutivo di un compania operador di crudo a bisa, cu tin un relacion largo di negoshi cu e estatal Venezolano.

“E banconan ta nengando na provee credito tin posicionnan hopi racional, no kier ta exponi na sancion. No ta rekeri hopi pa pone e banconan nervioso,” el a añadi.

E sancionnan di e Gobierno Mericano no ta afecta directamente e acuerdonan di credito existente cu Citgo of PDVSA. E secretario di Tesoro, Steven Mnuchin a bisa na Augustus, cu “e financiamento di corto plazo pa mayoria di e operacionnan comercial” entre Merca y Venezuela, incluyendo e suministro di petroleo, ta keda exento.

Citgo a nenga di emiti comentario.

Aunke e operacionnan di Citgo no tabata suheto di sancion na Augustus, su nomber ta aparece refleha den e orden ehecutivo, cu a prohibi e filial di transferi dividendo of ganashi pa e cas matriz of e Gobierno Venezolano. Citgo a distribui casi 2.500 miyon di dollar den dividendo na PDVSA desde 2015, segun Fitch Ratings.

E restriccion a cende alarma entre su socionan bancario y comercial na Merca.

Como resultado, Citgo ta “purbando di renegosha su terminonan di suministro,” un operador di un proveedor cu ta pidi Citgo paga delanta e compra, a bisa. E compania ta preocupa e riesgo eleva di un moratorio di debe, ademas di e sancionnan.

“Saved by the bell”

Incluso e refineria di Lemont, cu Citgo ta opera na Illinois, ta enfrenta problema pa mantene e terminonan comercial di e acuerdonan di suministro vigente cu proveedornan di largo data na Canada, segun operadornan di algun di e firmanan aki.

Ehecutivonan di Citgo a biaha pa e pais aki na Augustus, manera cu nan sa haci un biaha pa aña, e biaha aki pa reuni cu comerciantenan na Calgary y convence nan di e stabilidad financiero di e empresa. “Mi no ta kere cu ningun hende a keda convenci,” un fuente cercano na e conversacionnan a bisa.

Citgo ta mantene vigente un acuerdo comercial cu e firma Mercuria Energy cu ta permiti’e cumpra crudo bao di cuenta habri, sin tin mester di solicita carta di credito.

Pero ora cu Mercuria no tin e suministronan disponibel, Citgo ta recuri na mercado habri en busca di crudo, caminda cu e terminonan di benta ta mas duro. En bista cu PDVSA tabata bendiendo menos crudo Venezolano na su filial for di aña pasa, Citgo ta awo mas dependiente di e compranan ocasional.

Ora cu e proveedornan yama na un lista di banco sugeri pa PDVSA y Citgo, cu ta inclui Citibank, JP Morgan, Credit Suisse, BNP Paribas, ABN Amro y Deutsche Bank, usualmente nan ta haya negativa na nan solicitudnan di carta di credito.

E banconan a nenga di comenta riba nan relacionnan cu cliente.

Fuente: www.reuters.com