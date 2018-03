Problemanan den sala di operacion a normalisa

Ultimo temponan tabata tin problemanan pa cu e uzo di e camber di operacion pa cual Sr. Teo de Kool, director financiero di dr. Horacio Oduber Hospital ta splica.

Den e ultimo lunanan no tabata por a haci uzo optimal di e sala di operacion, ya cu cierto gasnan ta pasa den e canalnan di ventilacion, y esaki tabata un molester tambe den e camber di operacion, pa cual no tabata por a haci uzo optimal di esaki, pa motibo cu e gasnan aki ta afecta esunnan cu ta den e sala di operacion.

P’esey mester a cancela algun operacion programa parcialmente, ariba cierto dianan. Esey a sosode algun biaha, pero no ta asina cu e programa di sala di operacion ta yen, pa cual no por pone fecha pa operacion. Tur e tempo cu tin pa uzo di e sala di operacion, ta wordo bon uza. Si tin algun fecha di espera pa cierto operacionnan, pero esaki no tin di haber cu no tin suficiente capacidad na e momentonan aki.

E sala di operacion nobo apenas a cuminsa. Ta wordo traha den dos seccion, y awo numa ta trahando ariba e prome parti di e sala di operacion den e sala di operacion nobo. Tur operacion ta tuma luga den e sala di operacion bieu. Door di e tur e trabaonan di construccion, y logicamente esaki ta trece complicacionnan cun’e, y mester a haci cierto adaptacionnan ora di haci un operacion. E sistema di ventilacion tambe ta causa hopi problema, esaki ta door cu e sistema ta algo bieu y ta purba di mantene esaki lo miho posibel. Pero tin biaha ta parce cu e distribucion di e presion di aire no ta bon y cu toch cosnan ta bay otro di loke ta wordo spera.

Siman pasa tambe tabata tin problema cu e botica, cu actualmente ta na un luga temporal, door di e mesun problemanan cu e aire.

E problema di aire no por stroba ora cu tin pashentnan di urgencia cu mester wordo opera, ya cu nan tin preferencia, mescos cu tur otro hospital rond mundo, incluso Hulanda. Si tin un programa cu a cay afo, y tin operacionnan menos urgente entre nan, lo purba planea e operacion, den loke por. Pero loke no ta wordo haci, ta schuif tur e operacionnan programa pa opera e personanan aki, pa wordo yuda. Esaki no por bay, ya cu esaki ta trece mas persona cu lo wordo afecta door di e presion den aire, na luga cu esunnan cu e dia ey cuestion e personal programa pa traha den sala di operacion.

Segun Sr. van Kool, ideal tabata pa tin un miho sistema di operacion, un sala di operacion optimal. Pero si haya un melding cu tin problema cu e aire, lo mester tuma e pasonan necesario pa cu esaki. Better safe than sorry, pero mester zorg pa siguridad di e personal.

Diabierna ultimo mester a para tur operacion den sala di operacion, a haci un investigacion profundo y a detecta e problema. Pero esaki a afecta e personal, pa cual no por a sigui cu e operacionnan ariba e dia.

Tin algun problema pa cual no tin solucion di biaha, tin problema di generatornan cerca di radiologia, cu ta algo mas dificil pa soluciona. Si e generatornan aki wordo cendi, esaki ta saca gasnan toxico cu un biaha mas lo afecta e departamento di radiologia.

No tin un idea ainda di cuanto tempo esaki lo sigui asina. Al parecer tin un solucion pa cu esaki, pero Sr. de Kool no a haya informacion di esaki ainda. E situacion por dura un tempo ainda.

Pero lo sigui traha ariba un solucion pa cu esaki, y a reuni cu e minister di salubridad Publico y su conseheronan, hunto cu SOGA y e contratista. Pero e cuido mester continua. tabata tin algun incidente cu no tabata bou di nan control.

E trahadonan no mester pensa cada biaha e mesun solucion ta bin pa un problema diferente, y esaki a wordo informa na e trahadonan. Hospital lo sigui traha ariba un solucion pa cu esaki, segun director financiero di Dr. Horacio Oduber Hospital, Sr. Theo de Kool.

