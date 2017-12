Problema di droga entre hobennan ta keda grandi

Problema di droga den nos hobennan ta grandi segun Fundacion Anti Droga Arubano, FADA. Sra. Rulienne Arends di FADA ta elabora mas ariba e tema aki.

E situacion di loke ta trata droga, specificamente marihuana, e no ta desconoci pa FADA. E ta algo cu su mesun persona, for di ora cu FADA a duna charlanan na scolnan, ya caba bo ta wak e edad poco poco ta cuminsa baha. Prome ta haya hobennan, algun adulto, pero ya caba awo ta skucha caba di e muchanan for di un 5e klas, hera un tiki mas abao, ta cuminsa bisa cu nan ta wak’e na bisiña y nan sa bon kico ta marihuana. Kisas e bisiña ta uz’e, e famia ta uz’e. Algo hopi simpel cu e kier bisa ta, cu semper ta bisa e muchanan ora nan desaroya bira grandi, cu si un hende huma sigaria banda di dje, e bay leu ya cu e ta bezig ta inhala e huma. Cu marihuana esaki ta mesun cos.

Pa menciona otro droga, con vulnerabel e muchanan ta, exctasy awendia ta bin den forma di mangel. Kisas un adulto ta uze den un sustancia, pero e yiu ta coy e keriendo cu e ta mangel. Un adulto mes por afecta su yiu. Un cocaina, un puiro blanco, un mucha por kere facilmente cu e ta sucu of salo ya cu e no sa kico e ta. E consecuencianan por ta fatal.

No solamente ta wak e droga rond den famia, den amistad, cu mucha ta wak, pero e parti di e social media, e Youtube, algo cu awendia hopi mucha bo ta waknan cu telefon of tablet den man. No tur ora e adulto sa kico e mucha ta wak. Ora e mucha wak kico e adulto ta haci, e mucha ta crece kere cu esey ta normal, segun Sra. Arends a bisa.

FADA ta drentando mayoria di e scolnan y esaki ta un punto hopi positivo. E ta bon pa informa e studiante y e docentenan, pero ultimo lunanan ta purbando di drentando compania, pasobra cu esaki ta e manera mas facil pa yega na e mayornan. Tin varios hotel cu ta duna FADA e oportunidad.

Mas aleu, Arends a sigui bisa cu nan lo kier pa mas mayor, docentenan ta mas miho informa. Dicon? Pasobra cu FADA ta purbando hutno cu e MFAnan pa bin cu anochinan informativo. TIn hopi mas instancia cu kier haci esaki. Pero ta masha poco ta haya hende interesa pa bin. Motibo? Kisas door di trabao of no tin tempo. Pero FADA ta purbando di yega mas cerca di e adultonan. Nan ta purbando via Facebook, cual ta un trend popular.

Lo mester bay traha hunto cu otro instancianan, pero tambe e mayornan, e docentenan mester uni nan mes cu e instancia, dunanan e oportunidad pa yega cerca y duna informacion.