Problema di drenahe a stroba cu no por sigui ariba e rotonde di Codemsa

Pa loke ta trata Watty Vos Boulevard, DOW tin diferente contratista ta trahando na diferente caminda. Director di DOW, Sr. Marlon Croes ta amplia mas ariba esaki.

El a cuminsa for di rotonde FCCA pa rotonde di Codemsa y aki tin un retraso pa motibo di e awasero. A bin ripara cu e plan di drenahe no ta esun di mas miho. Nan a contrata un consultant Hulandes, pa haci tur e simulacionnan necesario, pa garantisa cu ora awa yobe, e drenahe ta traha bon pa e caminda no ta yena cu awa. Esey ta e informacion cu nan ta wardando yega for di Hulanda, pa nan por adapta e plan y asina caba cu e trabao.

Ademas nan a asfalta entre Seroe Patrishi cu Tanki Leendert y nan a asfalta parcialmente entre Tanki Leendert cu Ponton. Tambe e contratista ta habriendo e fundeshi for di Ponton pa e caya Schotlandstraat cu ta cerca di Ling & Sons. Pronto ora cu nan caba cu esey nan lo asfalta esaki tambe.

Mas aleu, Ing. Marlon Croes a sigui bisa cu asina cu e trabaonan caba na e rotonde di Hospital, nan lo move pa e lusnan di trafico na Superfood, cual tambe lo bira un rotonde, pa asina yuda e fluho di trafico y haci’e mas save pa e peaton tambe. Na Caya Ernesto Petronia for di rotonde Ponton pa Citgo Ponton, cu trabaonan ta tumando luga ariba e caya aki. E contratista tin diferente trabao ta hacienda pa asina gana tempo y purba di obstaculisa e trafico lo menos posibel. Awo ta e punto di Codemsa y e punto di Hospital cu ta esun cu ta influenciando e trafico basta hopi.

Pero e contratista ta caba unda tin menos influencia di trafico y un pa un lo bay haci e cambionan den e rotondenan. Un otro reto grandi pa otro aña ta pa traha e viaductonan, cual lo wordo traha un na Hato y un na Meiveld, y traha e duikernan patras di San Barbola.