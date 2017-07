Problema bou di nos hobennan ta e parti di sexualidad

Sra. Monique Giel-Labad di Wit Gele Kruis Aruba a splica mas di e cambionan cu a haya den nos hobennan.

Desde Augustus 2015, Wit Gele Kruis a cuminsa cu e programa na e scolnan piloto, unda nan a cuminsa den e trayecto nr. 1, unda cu a presenta locual cu despues cu nan a traha y analisa full e problematica na Aruba. A mira e problema principal, cual ta e parti di sexualidad bou di nos hobennan. P’esey a sinti e necesidad grandi di cuminsa na e scolnan, vooral den e scolnan basico, mirando cu muchanan ta cuminsa asina jong. Tin ta cuminsa den groep 7 (klas 5).

Ora cu a cuminsa cun’e na Augustus, a cuminsa como un try- out. E cinco scolnan piloto tabata St. Ana School, Sta. Theresita, St. Fransiscus College, Colegio Santa Famia y Fatima College. A trece e pakete dilanti y wak con por yega na e muchanan pa cu e educacion sexual. Educacion sexual, Sra. Labad ta ripiti, no ta bay pa e parti di acto sexual, pero mas ariba e factornan. Pakico? Pasobra dne practica ta señala e parti di cambionan den curpa, e parti di ciclo menstrual, e parti di norma y balornan cu e muchanan no tin conocemento di dje. Aki riba nan kier haci un enfasis ariba dje. Despues di esey, cu nan caba, nan a presenta e rapport, kico a sali for di e prome trayecto, unda nan a haci e reevaluacion di kico a keda den e conocemento di e muchanan. Nan a presenta e rapport, pa mustra kico y con e parti aki ta hunga bou di nos muchanan. Grupo 7 y 8, ta papia di mucha. Ta papia di hoben, ora cu nan bay scol secundario, ora cu cambionan den curpa tuma luga y ora nan ta bay den direccion di adolesencia.

E parti di mayornan, kiermen ta e hoben cu ta bira mayor, naturalmente WGK tambe tin e parti unda ta guianan. Aki ta unda cu WGK ta traha hunto cu tiende di educacion, cu ta yudanan pa guia e muchanan ariba e parti di e apoyo den criansa di e mucha. No ta facil tur ora, pasobra si e mucha di 12 pa 13 aña haya yiu, ainda bo por wak cu e mucha su celebro no a desaroya, dus su mentalidad di un puber. Locual cu e ta haci ainda ta di un mucha. No ta facil pa gui’e pa e wak su responsabilidad como mama.

Ta pesey Wit Gele Kruis ta traha cu Tienda di Educacion, cu ta duna nan sosten ariba e parti akinan. Por ultimo, Sra. Giel – Labad a bisa cu ta hopi importante pa señala, pa bay bek cerca e mayornan, pa motibo cu nan ta e base. Si wak bek, situacionnan cu ta presenta, con un mucha ta lanta, e historia di trauma cu nan ta pasa aden. Lo mester cuminsa na reeduca nos mayornan.