Problema a bay for di man na Seroe Blanco cu sacamento di arma

Pasco atardi central di polis ta haya un melding cu un ex lo mester a yega cas di su chick y a surgi un problema entre e ex y e guy nobo y cos a bay for di man te cu a saca arma.

Di biaha central ta dirigi varios unidad di Playa, Noord y tambe Santa Cruz y K-9 na e sitio. Na yegada e dama ta conta polis cu su ex lo a yega y a surgi un problema y aki e ex lo a dal e guy cu un pida hero y e guy lo a dal e bek cu un taki biljard.

Den e proceso tambe un auto Kia Rio su windshield a keda destrui. Segun e chick e ex lo a saca arma y mustra e guy y a menase tambe. Polis no a haya niun arma na e sitio. Tawata tin un amigo di e ex cu tambe tawata presente y a bay bin bek.

No sa si e lo por a bay sconde e arma. Polis a detene tambe pa mas investigacion. Den e Getz tawata tin un dama tambe cu un rato prome a sali for di Kia y ya ta deteni atrobe. Polis a tuma tur dos auto den beslag pa mas investigacion.