Prioridadnan di Gobierno ta completamente bruha

Un bes mas ta wordo demostra cu e Gobierno actual su prioridadnan ta completamente robes cu cobramento di boet y belasting na aeropuerto. Gobierno a bin anuncia sin mas via un press release y sin duna base legal cu kier bay stroba nos ciudadanonan den nan derecho Constitucional di por biaha.

Ora a introduci e asina yama “Afpakteam” Gobierno a duna nos Pueblo e impresion cu ta trata di un team cu ta bay dedica pa criminalnan pisa no gosa di e frutonan di nan actonan ilegal. Awo a bin resulta cu Afpakteam ta concentra riba cobramento di boet chikito y belasting di ciudadanonan hecho y derecho!

Ta con Gobierno por a hinca den su cabes di bay para hende na aeropuerto pa un boet di por ehempel 75 florin? Y cuanto no ta e personanan cu tin bezwaar aden contra aanslag di belasting y awo ta haya nan cu nan ta bay wordo molestia na airport? Paso ta un hecho cu centenares di hende a entrega bezwaar y tog e sistema di belasting ta manda aanmaning pa nan paga. Y Gobierno kier bay stroba directornan di compania di biaha pa debenan di empresa – paso belastingdienst ta gusta bruha un asuntonan personal cu esnan di compania, ta varios biaha a bay over na “verrekening”/salda restitucion personal cu debenan di compania -? Andin: “Ta e ministernan di AVP mester wordo stroba di biaha te ora Pueblo haya placa di belasting bek, pasobra Gobierno debe Pueblo mas cu 30 miyon na restitucion di belasting y ta atrasa den esaki!”. Gobierno segun Bikker parce ta usa e placa di Pueblo como “kasgeld”, paso si e tabata tin pa paga belasting cu a paga di mas bek, ya lo a resituye.

E medida di presiona hende pa paga boet y belasting na aeropuerto y e afpakteam ta un ehempel concreto cu Gobierno mester reporta cada kwartaal na CAFT con e cobransanan di e.o. belasting ta bayendo. Awo por realisa con e debe nacional cu Gobierno a aumenta te cu como 86% di e “GDP”, y e servicio di debe di 130 miyon na interes pa aňa, ta pisa riba nos Pueblo. Si no ta paso nos ta den Reino Hulandes, na e nivel di debe ey e bononan cu ta wordo emiti pa fiansa lo ta wordo mira como “junk bonds”.

E sistema di belasting ta complica y Gobierno mester bay drech’e prome cu molestia nos ciudadanonan. Personanan ta haya nan cu debe di belasting por ehempel paso nan a cuminsa un “eenmanszaak” cu no a bay bon y dor cu nan no ta entrega “nihilaangifte” nan ta haya nan confronta cu “ambtshalve aanslagen”, cu ta pone cu riba papel nan tin debenan di belasting referente entradanan cu nunca nan no a wak ni haya, corda pa nan debe belasting riba dje.

Nos ta studiando si Gobierno tin suficiente base legal pa stroba un ciudadano di bay biaha. Hurisprudencia di Corte Europeo den casonan similar ta mustra en todo caso cu mester ta proporcional ora cu ta trata di un medida di stroba ciudadano den un derecho humano: no por bay cobra boetnan kens, mester trata di acomulashon di boet di pagadornan cu tin record di ta mal pagado. Den casonan di belasting mester trata di debenan substancial (riba 5000 Euro, dus mas of menos 10 mil florin) cualnan no ta den bezwaar, no tin areglo di pago y no tin otro manera pa cobra nan. Ademas e ciudadano mester ta suficiente al tanto cu belastingdienst ta pretende di cobre e suma. Pues no ta sin mas Gobierno por pretende via un press release di bay stroba hende den su derecho di biaha.