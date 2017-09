Prioridad ta pa busca un alternativa pa e clientenan

Els van Hommelen, kende ta directora di SVGA, a splica cu tur muebles cu ta kima a bay den un container cu nan a haya diaranson. Y awor aki ta mustrando un tiki mas netjes. E team a bay riba caya pa entrega carta. Otro cos cu a pasa tambe cu bouwkundig adviseur a bin cu contratistanan cu por duna un oferta pa herbouw. Aki paar di siman lo bay haya oferta di nan y despues ta bin un combersacion atrobe cu seguro, si e ta cubri full loke nan ta pidi.

E directora a splica cu a haya varios persona cu a bay eynan, pero e no sa 100% loke ta bay bira. Pero cierto opcionnan a bin riba mesa. Tabata tin companianan cu kier paga e trailer. A bin un otro cu por ta tin un otro luga alternativo. Ta bezig ta wak kico ta miho pa nan y nan clientenan.

Van Hommelen a sigui comenta cu a bin reaccion. Nan a haya bishita tambe di hendenan cu kier wak con por yuda nan.

Mayornan toch ta keda preocupa cu dianan ta pasa y nan yiunan no ta haya atencion. Van Hommelen a comenta cu pa nan ta importante cu diabierna lo bin inspeccion di siguridad, esta DTI, Brandweer, DOW y Departamento di Salubridad publico pa mira si e luga ta safe. E ora por cuminsa planea gruponan caba. Pero esey ta a corto plazo.

Ta calcula cu e tereno patras di e edificio por tin espacio pa pone trailer. Pues tin un plan e ora. A haya algun oferta aunke cu ta tiki complica. Tin ta pidi pa pone asfalt prome of vloer di beton prome, y esey ta costa placa. Tin di nan ta bisa cu mester di un contract di 9 luna. Pero no mester di 9 luna. E ora ta hopi dificil pa haya algo cu ta fit cu e pasadia. Pesey ta cauteloso pa bay di biaha riba algo asina. Ta bay gasta 50 mil florin riba algo cu no ta completo ainda. Ta bay gasta e mesun 100 mil florin pa richt in, pa paga trailer.

Miho inverti den e mobilario, tur cos cu mester cumpra. Si por haya awor aki ta haya oferta pa bay na un luga alternativo. Aunke e ta menos ideal pa e cliente, pasobra a bisa tambe cu e ta mas ideal si ta na e pasadia mes, pasobra eynan tin tur cos. Mester haci un escogencia. Tin di compronde cu si por bay na esey, na un luga alternativo pa un corto tempo. E ta scapa cen. Awor aki prioridad ta pa drecha y richt in e luga.