Prins Bernhard Fonds ta bira partner organizador di Aruba Art Fair 2017

Desde e prome salida di Aruba Art Fair 2016, Prins Bernhard Fonds a sostene e interes grandi di e organisacion den e idea pa trese artistanan hunto y asina crea arte den cayanan, na unda e comunidad ta sinti su mes mas atrae pa participa, biba y contempla Aruba su bida artistico.

“ No tabata nada dificil pa afirma nos participacion un biaha mas den Aruba Art Fair y e biaha aki como partner organisado. Ya cu e meta di Aruba Art Fair ta cuadra totalmente cu esun di nos Fundacion” Alice van Romondt, artista, coleccionista di arte y gran dama sostenedo di Cultura ta afirma.

Prins Bernhard Fonds ta activo sostenedo di artistanan den e islanan di Antiyas. Aruba, Curacao, Bonaire, Statia, Saba y Sint Maarten. Y lo trata na trece un participante di cada isla pa participa den e dianan November 24, 25, 26 den e cayanan di San Nicolas.

Cu un danki grandi na Monumentenfonds, a logra di haya e edificio di ex Duane na San Nicolas cu lo sirbi como galleria pa e obranan, mientras cu dilanti y na banda di e edificio lo tin posibilidad pa short movies y otro pop up galleries. Tin masha hopi entusiasmo pa desplega nan talentonan y comparti esaki cu e publico di Aruba.

Un di e partinan esencial cu lo tin tur enfoke riba dje ta e cuido pa Naturalesa y Medio Ambiente desplega den nan publicacionnan pero tambe den obranan sensacional capta dor di lensnan di e ambientalistanan y fotografonan.

E persona cu ta bishita Aruba Art Fair lo por haya tambe un splicacion di kico ta ta encera Prins Bernhard Cultuurfonds y con pa aplica pa subsidio.

Prins Bernhard Fonds lo tuma na su encargo e aňa aki e parti di Conocemi, cu ta e documental di e artistanan di Aruba. Un short clip di 3 minuut na unda ta mustra e talento y e bida di e artista. Esaki ta un joya pa Aruba su continuacion di loke ta cultura y arte. Y hunto cu Aruba Art Fair lo trece e documentalnan aki na scolnan hunto cu un lesbriefje y asina fomenta e conocemento un poco mas di nos hendenan. Tambe lo sondea e posibilidad pa hiba e documentalnan y trecenan mas cerca e comunidad den diferente areanan publico.

“E interes di Prins Bernhard Fonds pa cu Aruba Art Fair ta grandi pasobra nunca antes nos a haya e oportunidad di trece asina tanto hende riba pia pa yega na e arte, pa conoce nos artistanan y disfruta di talentonan. E organisacion ta yega cu diferente programanan na e scolnan y ta intercambia cu e hobennan e amor pa arte, haci nan curioso pa sa mas di nos hendenan y nos cultura y ta esaki nos kier para pe. Arte den tur su formanan ta Cultura, Cultura ta bida, y nos ke haci bida mas bunita door di sostene cultura na tur isla den reino.” Alice van Romondt ta sigui comenta.

For di Curaçao, Aruba lo por ser conoci entre otro cu Cirque Magique cu ta un grupo artistico specialisa den “Circus Art” y cu lo ta presente tambe den e Aruba Art Fair dianan 24, 25, 26 di November, bo no por perde!