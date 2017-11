Prins Bernard Fonds treciendo un explosion di Arte for di diferente islanan di Caribe

Durante e weekend di Arte, 24, 25 y 26 di November, den e cayanan di San Nicolas, Aruba lo presencia un espectaculo singular den forma di Cirque Magique, cu ta un grupo di 16 hobennan for di Corsou cu a scoge Danza, Teatro y Gimnasia como nan profesion pa futuro.

Tur esaki formando asina parti di e elenco grandi cu Prins Bernard Fonds ta trece for di e islanan bisiña pa deleite di e bishitantenan di Aruba Art Fair.

Canto Baile, arte, artesania, pelicula y documentalnan lo ta presente na cada skina di e caynan y tambe den e galeria ubica den e edificio di Duana situa den B.v Veen Zeppenfeldstraat.

Un stage specialmente confecciona pa” Musica y Baile pa Prins Bernard Fonds” lo ta ubica den e parking lot patras di ex Sinfa Building na unda un derame di luz y special effects lo laga e expectador sinti cu e ta den un teatro bibo

Instituto Nacional di Arte, NIA di Sint Maarten, a wordo funda pa Clara Reyes y Arlene Halley y tin como vision e desaroyo artistico di un nacion combinando aspiracionnan entre e hubentud, lagando ideanan fluhi den obranan artistico y diferente den baile di nivelnan acrobatico.

Arlene Halley tin su curason empeňa na San Nicolas y ta haya e biahe aki pa ta cu su grupo den Aruba Art Fair un “coming back home’ grandi ya cu e grupo lo ta baila dilanti San Nicolas Store cu tabata su cas.

NIA, Instituto Nacional di Arte tin hunto entre e dos grandinan aki mas di 40 aňa di experiencia y a wordo galadorna cu diferente premionan y distincionnan.

E programa di educacion NIA ta basa riba un afterschool program cu ta combina danza y gymnasia cu danza y yoga. Simultaneamente ta combina programanan di Cultura diseňa como vehiculo pa introduci cultura y tradicion como punto di entrada na educacion artistico.

Pride Purpose and Professionalism ta CAP3 y ta e programa cu ta cosechando exito grandi entre e hubentud y ta conta cu maestronan invita di paisnan manera Cuba y profesornan di danza renombra for di Europa cu ta tuma residencia y ofrece formacionan di inmercion completo pa asina e hoben por tin un idea di e tranformacion artistico cu ta sper’e na momento cu e la scoge danza y acrobacia como su carera profesional.

Prins Bernard Fonds e aña aki a invita NIA for di Sint Maarten pa ta forma parti di Aruba Art Fair y asina trece e Cirque Magique den e cayanan y desenvolve nan talentonan pero tambe pa trece e ideanan cerca di e organisacion pa futuro por incorpora arte mas cerca e hobennan y drenta den scolnan cu posibilidadnan artistico di nivel.

Pa Aruba, e elenco ta consisti di entre otro e legendario Carlos Bislip, Arte di Glenda Heiliger, Elvis Tromp y e obra magistral di TACTUS di Natusha Croes cu lo tin su propio stage y luga dedica na e obra precioso aki.

Aruba Art Fair ta orguyoso di tin un cuerpo organisatorio asina grandi y profesional cu ta Prins Bernard Fonds cu ta e partner organisatorio cu ta uni forsa pa asina trece arte y cultura mucho mas cerca di e ciudadano di Aruba.

Bo ta invita pa busca bo ticketnan pa presencia lo magico, lo original y gosa di Arte y Cultura di mas di 150 artista local y mas di 25 artista Internacional y 15 mural cu ta wordo pinta actualmente dor di artistanan di Italia, Spaña, Portugal, Hulanda, , Colombia, Khazasthan y Islanan Canaria.

Coordinacion ta den man di Isabelle Illes hunto cu John Freddy Montoya y ta promote di ta bira un espectaculo na unda Arte y Cultura lo briya un biaha mas.