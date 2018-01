Prikpost di LABHOH Oranjestad a muda

Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba ta informa cu e prikpost di LABHOH na Oranjestad a muda desde 16 Januari 2018 di Caya Ing. R.H. Lacle 4 pa nan localidad nobo na Dr. Henriquezstraat #2, ex consultorio di dr. Heinze. Esaki ta net patras di e edificio di Landslaboratorium. E number di telefon tambe a cambia y a bira 583-9252.

E orario a keda mescos y ta lo siguiente: orario pa coy sanger of entrega di material ta di dialuna pa diabierna di 6.30am pa 11:00 am.

Pa foodhandlers e orario ta di 06:30am pa 11:45am y atardi di 1pm -3pm cu excepcion di diabierna cual parti atardi ta di 1pm – 2:30pm

Pa entrega di faeces (sushi) esaki ta parti mainta di 6:30am pa 11:45am y atardi di 1pm pa 2:30pm.

Por fabor tuma nota di e cambio di localidad y e number di telefon nobo.

Hunta di Directiva y personal di LABHOH ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia pa cu e mudamento aki.