Prijs di coriente lo no baha cu e Solar Park

Erik Henriquez, Presidente di Sindicato SIWA cu ta representa trahadonan di WEB NV a splica cu prijs no lo baha na final.

Segun Sr. Henriquez e ta wak e Solar Park aki cu un sentimento mixto, ya cu te ainda no tin claridad ki consecuencia esaki tin pa nan futuro y nan trabao mes. Esaki ta dialogonan cu mester start pa splica sindicato y trahadonan cu ta e prome nan, pa nan sa kico ta sigui. E Solar Park lo no baha prijs, ki ta e consecuencia pa esaki?

Pakico a inverti asina tanto si e no lo baha prijs toch? Segun Sr. Henriquez, esaki ta pa trendy den mundo, pa medio ambiente. Te ainda nan no por mustra cifra cu esaki ta bay baha prijs. Solamente nan ta bisa semper, si e bay halto, si e fuel oil bay halto. Pero na e prijs cu e fuel oil ta awo, ta perdida so lo bay tin.

Aruba awo tin un Parke di Molina y awo un Solar Park, pero pa prijs, sigur cu no. Mester stop di sconde y sea sincero. E ta djis pa mustra mundo cu ta mas green, cu no ta uzando fuel oil, pero pa prijs mes e no tin efecto.

Sr. Frank a bisa cu for di 5 mi bari, WEB a baha na 3 mil bari y kisas cu esaki nan por baha un poco mas. Sr. Henriquez a splica cu enberdad ta baha di fuel oil, pero mester cumpra e coriente otro caminda, mester paga pa e inversion cu ta wordo haci, sin lubida cu tin inversion haci pabao. Si no tin solo, ta WEB NV mes mester produci e coriente.

Por ultimo Sr. Henriquez a bisa cu pueblo ta importante, pero e trahadonan tambe ta importante. Ta gran parti di mundo ta bay pa e tipo di inversionann aki, pero e splicacion na e trahadona, kico ta bay ta nan futuro, esey ta loke mester bin ariba mes mas pronto cu ta posibel.