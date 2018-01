Prevencion ta tarea di nos tur

Sr. John Larmonie di Departamernto di Prevencion di Cuerpo di Polis ta splica riba desaroyonan di kibramento den auto cu a lanta cabes ultimo temponan.

Por a ripara un resurgimento den e crimennan di kibramento di auto cu a cuminsa lanta cabes na final di 2017. Malhechornan ta kibrando den e autonan pa horta, y esaki ta vooral den e areanan unda cu tin entertainment, fiesta. Esaki ta un joint effort, ya cu prevencion ta algo di tur hende. Hopi biaha ta haya comentarionan cu ta gobierno mester pone mas luz, cual ta corecto, pero tur hende tin un rol pa hunga den e area di prevencion. E publico di su banda, tin cu zorg pa nan auto ta bon proteha, un alarma, un gps. E no ta algo cu no por ta pagabel. Si bo auto wordo horta, e gps ta bisabo precies unda e auto ta riba Google Earth. E ta facilita e trabao di polis tambe.

Ladronann no ta gusta autonan cu tin alarma, ya cu lo tin miles di autonan cu no tin alarma cu ta mas facil pa horta. Un alarma ariba auto, ta casi garantisa cu malhechornan lo no mishi cu e auto mas. Pero e chauffeur mester ta atento tambe unda cu e ta para e auto. Para e auto unda cu e trafico di auto ta hopi, unda cu tin hopi trafico di hende. Un preocupacion ta e meldingnan di hendenan cu ta wordo atraca vooral den area di hotelnan.

Un conseho pa personanan cu ta haci deporte, si bo ta den un area cu bo a ripara cu a bira skur, bay den un area unda tin mas iluminacion. Hopi hende a cuminsa cana den grupo, cual ta mas safe pa cana den grupo di persona. Medidanan di prevencion mester wordo tuma, pero tur hende mester haci nan parti.

Ora algo sosode, ta busca ken pa culpa. Esaki mester ta algo pa haci den ekipo. En berdad, gobierno mester caba cu e proyecto banda di p.e., e rotonde di Cumana, cu ta un area hopi skur. Caba cu e proyecto, pone mas iluminacion. Patruyanan ta haci nan best, pero nan no por keda constantemente den e area.

Prevencion ta un tarea di nos tur, segun Sr. John Larmonie, di e Departamento di Prevencion di Crimen di Cuerpo Policial.

