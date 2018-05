Prevencion di presion halto: abo sa bo cifranan di presion caba?

Tur aña rond mundo riba 17 di mei, dia Mundial di Presion Halto, atencion ta wordo poni riba e Presion. E aña aki Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) ta enfoca riba e conscientisacion di e cifra di presion y e factornan cu por hisa e presion.

E presion cu ta midi ta e presion cu e sanger, cu ta circula den e curpa, ta pone riba e murayanan di e adernan. Ora di midi e presion dos cifra ta aparece; e cifra ariba ta wordo yama sistolico (esaki ta e presion riba e ader ora e curason ta bati) y e cifra abou tin e nomber diastolico (esaki ta e presion riba e ader ora e curason ta relaha). Ta papia di un presion halto of hipertension ora e cifranan aki ta mas halto cu 140/90 mm Hg pa un periodo largo. Un presion saludabel ta rond di e cifranan 120/80 mm Hg.

Tene cuenta cu si tin presion halto den famia cercano (tata, mama, ruman, omo of wela) bo persona ta core e riesgo pa hereda esaki. Edad tambe ta hunga un rol grandi. Mas e edad subi mas e riesgo ta subi pa haya presion halto. Un peso mucho halto (sobrepeso of obesidad) tambe ta hisa e riesgo. Dor di mantene un peso saludabel of baha e peso excesivo lo por baha e riesgo pa haya presion halto. Por ultimo; e estilo di bida, incluyendo tur locual ta come y bebe, con activo bo persona ta durante dia, con ta anda cu preocupacion y stress di tur dia, e cantidad di alcohol cu ta consumi y e uso di Tabaco, tambe tin un efecto riba e presion.

IBiSA ta organisa diferente actividad pa hiba e conscientisacion aki pa e comunidad di Aruba. Asina IBiSA ta organisa e workshop “Controla bo presion den cushina”. Esaki lo tuma lugar riba dialuna 21 di mei 2018 na Centro di Bario Tanki Leendert cuminsando for di 18:30 te cu 21:00. Contribucion pa participa ta Afl. 20,= pa persona y cupo ta limita! Pa participa mester registra na IBiSA (Frankrijkstraat 1, Oranjestad), por haci esaki di dialuna te diabierna entre 7:30 te cu 12:00 y di 13:00 te cu 16:00. Ultimo dia pa registra ta diabierna 18 di mei.

Tambe e team di Salud lo ta activo pa midi bo presion. Diaranson 16 di mei team di Salud lo ta na MFA Paradera y diahuebs 17 di mei na MFA Noord. Na tur localidad menciona por haci chekeo di salud completamente gratis for di 9’or di mainta te cu 3’or di atardi. Corda presenta cu un carchi valido di AZV y no mester ta na yuna pa haci e chekeo.

