Presupuesto supletorio irealistico dor di falta di transparencia y madurez politico,

E presupuesto supletorio cu a wordo trata den Parlamento ta hopi irealistico, e motibonan ta, pa falta di transparencia y falta di madures politico pa tuma desicionnan.

Parlamento a trata un presupuesto supletorio bastante irealistico y sigur despues di locual Raad van Advies a bin ta trece dilanti. CAFT tambe a bin ta menciona di adelanta cu e presupuesto 2017 no lo yega e norma cu Caft a pone, cu Aruba mester a yega na un deficit di 0.5% cual ta ekivalente na 25 miyon florin di deficit.

Segun Parlamentario Edgar Vrolijk, cu ta di lamenta ora ta scucha di un gobierno cu a papia tanto aña di sostenibilidad y durabilidad di tur presupuesto, anto despues CAFT ta menciona bon cla cu e maneho cu a wordo hiba pa e gobierno anterior, no ta un maneho sostenibel. CAFT a pidi e gobierno cu recientemente a sinta, pa bin cu un maneho sostenibel y pa asina nos finansas publico lo por conoce durabilidad.

E falta di madures y transparencia politico ta pasobra ora mira cu ta e mesun gobierno aki a firma varios acuerdonan importante pa mehora locual ta Finansas Publico. Dia 28 di Maart 2013 a firma e acuerdo di Diahuebs Santo, cu tur hende a critica, den cual a firma cu lo bay trece cambionan structuralmente pa mehora e finansas publico di Aruba. Na 2013 y 2017 a firma e acuerdo di Balance Budget y na 2015 a acepta e College Aruba Financiel Toezicht CAFT, esaki tabata pa yuda e gobierno anterior y consehanan pa mehora nan finansas publico.

Raad van Advies 4 luna pasa a bisa bon cla, cu e deal cu tin cu CITGO ta algo peligroso. E motibo ta, pasobra a pone cu 73 miyon lo drenta caha di gobierno a base di locual ta para den e Settlement Agreement, cu ta 27 miyon, 40 miyon for di Refineria di Aruba y 6 miyon di Lease.

Raad van Advies a bisa bon cla, cu ta bay haci un aña cu nan ta atrasa, esaki a wordo bisa na augustus paso september 2017 Citgo lo mester a cuminsa opera y keto bay esaki no a pasa.

Raad van Advies a menciona tambe cu esaki ta hopi riscante pa pone riba e presupuesto, paso lo por crea espacionan cu mañan no por wordo cubri. Enberdad awe por mira atrobe cu e 73 miyon menos a drenta caha di gobierno.

Un 50 miyon di impuesto cu tampoco no a drenta den caha di gobierno y mester wordo deduci. E 50 miyon ta consisti di 30 miyon di loonbelasting di Citgo y tambe e 20 miyon di BBO cu tampoco no lo drenta.

Un presupuesto ta wordo calcula pa sa cuanto placa lo por drenta caha di gobierno, pero no por haci e calculacion aki desproporcionalmente y sigur no ora cu na augustus 2017, Raad van Advies a bati na porta di e gobierno pa nan tene cuenta cu risiconan, cu casi un aña a pasa y cu gobierno no lo alcansa pa cumpli cu e palabracion di 0.5% di deficit den e ultimo kwartaal aki. Pero asina mes a sigui aproba presupuestonan paso nan tabata tin mayoria den Parlamento y nan parlamentarionan no tabata haci e pregunta relevante den parlamento.

E coalicion actual a cuestionanan pero no a tene cuenta cu esaki, paso tabata tin un stempelparlament. Fraccion di MEP actual den Parlamento sigur lo ta bay tin hopi pregunta y sigur tocante e maneho di e gobierno actual, paso e parlamento actual ta un parlamento hopi critico y lo bay puntra e Minister actual con su persona lo purba yega na un presupuesto balansa, un presupuesto sostenibel y duradero pa e añanan nos dilanti, paso pueblo merece haya sa esaki.