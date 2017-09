Prestacion economico ta dificil pa proyecta

Den nos sistema di siguridad social, na e momentonan aki, por proyecta e gastonan cu hopi exactitud. Pero locual ta keda semper dificil pa proyecta, ta bo prestacion economico y a ripar’e ultimo añanan, caminda cu ta premira un desaroyo economico y na final di dia esey no ta resulta. Director di SVB, Edwin Jacobs a splica cu e trabao na SVB ta pa monitor tanto local como internacional, desaroyonan cu por afecta e sistema di siguridad social y seguramente a tuma nota tambe di e pensamentonan cu tin. Ta evalua cada un. Awor aki ta den proceso di formacion y den e formacion tambe lo bay haya e sintesis di ideanan entre e partidonan, cu ta bay forma coalicion cu otro. Tin cu warda esey pa ora cu nan bin, SVB tey para pa sostene e partidonan den calculonan necesario, pa nan por tin un bista di kico ta e efecto di e diferente plannan cu nan lo tin.

Pa loke ta trata seguro di malesa y accidente, cual SVB ta encarga tambe cu cobramento di e prima, ta mirando un bon desaroyo den esey. Trahadonan, constantemente ainda ta yegando pa bin inscribi, pa motivo cu nan tin entrante 1 di Juli aña pasa e autoridad pa duna boet. Esey ta canando bon. SVB lo ta bay inicia na comienzo di 2018 un proyecto cu departamento di impuesto, caminda cu nan ta bay ta busca e primanan di AOV cu segun SVB ta riba caya. Ta entre 4 y 13 miyon cu nan no ta cobrando pa aña y pesey ta importante pa match e archivonan di SVB cu esunnan di Belasting, mescos cu a haci’e cu Dimas, caminda cu nan a constata cu un grupo grandi di persona cu tabata tin permiso di trabao, no tabata inscribi na SVB. Y asina ta bay mira realmente locual cu nan a calcula na 4 pa 13 miyon realmente ta riba caya. Mester percura pa e plainfield pa comercio tambe ta level. Cu tur comerciante tin cu contribui cu locual nan mester contribui y no cu ta competi cu otro, a base di keda sin cumpli cu bo obligacionnan social y di impuesto.