Presidente Frances a pidi Union Europeo pa pone mas sancion pa Venezuela

PARIS, Francia- E president Frances, Emmanuel Macron a haci un peticion na Union Europeo (UE) pa impone sancionnan nobo pa Venezuela. Esaki ta bin door cu e gobierno di Venezuela ta bayendo direccion di un dictadura.

Diabierna Macron a reuni cu su colega Argentino mauricio Macri. Esaki a confirma cu Caracas ya pa basta tempo caba no ta un democracia mas y cu no tin niun indicativo cu por bin un cambio. Aña pasa president Venezolano, Nicolas Maduro a hala Parlamento un banda, pa pone su Asamblea Constituyente na su luga. Ademas di esey, oposicion tambe ta zwak. E lidernan di oposicion mas popular tur ta hala un banda, preso of den exilio of nan a wordo kita for di nan puesto.

Shete Venezolano liga na e regimen di Maduro siman pasa a wordo sanciona door di Union Europeo. Na November Union Europeo a prohibi e entrega di arma na Venezuela of otro productonan cu por wordo uza pa suprimi e pueblo.

Eleccionnan presidencial den e pais, cu ta den un crisis economico profundo, ta planea pa tuma luga mas tarda pa 30 April proximo. Maduro a duna di conoce cu e ta bay pa su reeleccion.

