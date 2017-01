Presidente Duarte di Filipina kier reparti anti- conceptivo na hende muhenan di menos recurso

Agencianan Gubernamental Filipino lo cuminsa reparti anti- conceptivo na mas di 6 miyon hende muhe, kendenan no por obtene esaki.

E orden ehecutivo a bin for di Presidente Rodrigo Duarte, cu a bisa cu e kier reduci e cantidad di embarasonan no desea. Pero mas sigur e Presidente lo haya oposicion fuerte di Iglesia Catolico, ya cu e Presidente anterior tabata tin un lucha duro contra di Iglesia Catolico pa e por a pasa un ley pa extende e uzo di anti- conceptivo den e pais.

Mas di 80% di Filipinonan ta Catolico Romano, segun e Pew Research Center pero e aumento pa tin un planificacion familiar ta un base importante den e lucha contra di pobresa na Filipina, segun e Secretario di Planificacion Economico Ernesto Pernia.

E orden ehecutivo di Duarte ta pa aña 2018, hende muhenan di menos recurso tin acceso na anticonceptivo, esaki den su plan pa corta pobresa na 13% pa 2022. Na aña 2015, e indice di pobresa tabata 21.6%.

Filipina ta e unico pais Asiatico caminda cu embaraso hubenil a subi den e ultimo binti añanan. Pa e motibo aki tambe, cu e ley aki tambe ta na defensa di “bida, hende muhe, muchanan y tambe desaroyo economico na e pais aki.

Fuente: www.wm.com