Presidente di Parlamento nobo si a duna oido na deseo di pueblo

Manera mi a informa comunidad di Aruba siman pasa mi lo haci un apelacion na presidente nobo di parlamento Sr. Guilfred Besaril pa e sigui cu e proceso pa cambia e ley electoral. Na e momento cu parlamento di Aruba e eligi su presidente nobo mi a mira un luz na horizonte y un speranza cu e ley lo bira un realidad. Ex presidente di parlamento Wyatt Ras NO tawata kier pa e ley aki bira un realidad y a scohe pa tranca y boycotea e proceso pa tratamento di e ley aki.

Sr Besaril den su calidad di presidente di parlamento a check status di e ley aki den su promer siman y manera mi a bisa cu e ley aki ta den su fase final pa wordo trata. Loke mester pasa e siman aki ta cu presidente di parlamento mester yama un reunion di comision central pa miembronan di parlamento fiha un fecha (deadline) pa nan haya un oportunidad pa haci pregunta encuanto e ley aki. Una vez tur e preguntanan aki wordo haci y contesta pa e iniciador di e ley, e ley ta cla pa wordo presenta den un reunion publico pa nos por yega na un votacion.

E deseo tawata pa e ley por bira realidad promer cu eleccion di dia 22 september 2017 pero lamentablemente nos no tawata tin mayoria y esnan cu tawata tin mayoria cu ta fraccion di AVP a corre pa e ley aki usando yen di argumento y pretexto pakiko no trate. E instituto oficial cu ta duna conseho y sugerencianan riba leynan cu ta Raad van Advies NO tawata contra pa trata e ley aki y mas bien a bisa den su conlusion final cu nan ta di acuerdo cu e proposito y contenido di e ley. Fraccion di AVP a bai pidi un conseho na SER (Sociaal Economische Raad) cu ta algo inusual pasobra SER NO Por duna parlamento di Aruba conseho. En todo caso e conseho cu ta pisa ta esun di Raad van Advies y tur preocupacion a wordo adresa. Mi tin pleno confianza cu e parlamento nobo ta mira urgencia den trata e ley aki pa asina e por bira un realidad pa pueblo por scohe su candidato y pa e por mira e candidato cu mas voto den sala di parlamento.