Presidente di parlamento Europeo kier apoyo pa St. Maarten

STRAATSBURG, Francia- Presidente di Parlamento Europeo ta haya cu e parti Hulandes di St. Maarten tambe lo mester di haya yudansa economico di Union Europeo. E fondo aki lo mester ta destina pa e reconstruccion di e isla despues di e destruccion cu horcan Irma a laga atras. Antonio Tajani lo pone presion ariba e presidente di e Comision Europeo, Juncker, pa bin cu’n solucion pronto.

Door cu e parti Hulandes un otro status politico tin cu esun Frances, e no por haci apelacion ariba e fondo di solidaridad di Union Europeo. “Mi ta haya cu e ciudadanonan aki, cu tin derecho di voto den eleccionnan Europeo y cu a pasa den e mesun destruccion cu nan bisiñanan Frances, tambe mester di nos yudansa”, segun Tajani.

Segun minister Koenders di Relacionnan Exterior, e comision Europeo a bisa di lo trata e reglanan cu mas flexibilidad y mas pragmatico. Parlamentarionan Europeo di PvdA, CDA y VVD tambe a haci un apelacion pa mustra mas flexibilidad.

Parlamento Europeo lo debati diaranson anochi na Staatsburg riba e cuestion aki. D66 y ChristenUnie tambe lo hiba palabra. Juan David Yrausquin, Minister Plenipotenciario di Aruba tambe lo ta presente , como muestra di solidaridad y pa mustra su apoyo na e peticion.

Aruba y Corsou tin e mesun status cu St. Maarten, pero e posibilidad cu Aruba pasa den algo asina ta hopi chikito, segun Yrausquin. “Nos tur ta ciudadanonan Europeo y Hulandes. Esey no ta cla pa tur hende. Loke a pasa riba St. Maarten ta teribel. Tur ayudo cu nan haya ta bon bini. Lo ta straño si nan no por haci uzo di e fondo”.

