Presidente di Parlamento: Apesar di e discucion encuanto e proceso di nombracion tin cu traha hunto, crea confiansa y respet den bienestar di nos pais y nos hendenan

Segun Reglamento di Gobernador di Aruba, Articulo 3, Gobernador ta acepta su funcion door di entrega den un Reunion Solemne di Parlamento, un copia di e Decreto Real conteniendo su nombramento y di e proces-verbaal di su huramentacion. Dia 5 di Januari esaki a sosode den un Reunion Publico Solemne den presencia di diferente entidadnan, gobernadora interino, ex-gobernadornan, ex-presidentenan di Parlamento, diferente entidadnan, e distinguida señora, publico y prensa. E presidente a menciona cu ta cumpli cu regla y ley y cu indudablemente esaki ta un dia importante den historia di nos pais, na momento cu nos ta cera conoci cu e di cuater gobernador di Pais Aruba den mas cu trinta aña di nos Status Aparte.

Wyatt-Ras a para keto na e contenido di e funcion aki. E funcion di Gobernador ta uno dualistico. E ta representante di corona Hulandes na Aruba y alabes ta cabes di Gobierno di Aruba. Capitulo II, articulo 1, inciso 1 di nos Constitucion ta bisa: “E Gobierno di Aruba ta wordo forma pa Rey y e ministernan”. Articulo 1, inciso 2 di e mesun capitulo ta bisa: “Rey ta wordo representa pa e Gobernador”. Esaki ta pa demostra cu e funcion di Gobernador ta uno hopi importante y di gran responsabilidad pa cu e guia di nos pais Aruba den un bon futuro.

El a sigui menciona cu e funcion di Gobernador no ta uno facil. E ta exigi hopi tempo y dedicacion. Banda di ta defensor di e interesnan di Reino aki na Aruba, e ta vigilante tambe di interes general di Aruba den Reino Hulandes. Tambe e funcion di Gobernador ta duna un dimendion resaltante, como cu e ta sali for di e punto di bista cu e funcion di Gobernador no ta uno pasivo, sino activo. Como cabes di gobierno Gobernador mester mustra Gobierno riba aspectonan di gobernacion cu ta rekeri atencion, y por duna conseho y coreccion unda cu esaki ta necesario.

Segun Wyatt-Ras e hecho cu tabatin discusion encuanto e procedura di nombracion y cu esaki a ser discuti den e Parlamento di Aruba como entre e paisnan den Reino no ta un secreto. Sin embargo e decision ta tuma y nos ta cumpli cu esaki y lo bay traha hunto pa un solo meta bienestar di nos pais y nos hendenan. Esaki sigur lo trece cune un reto grandi pa nos Gobernador, gobierno y tur esnan envolvi pa crea confiansa y respet mutuo. Esaki ta necesario pa sali na vanguardia di interes di nos comunidad y haci cu otronan por respeta nos. Asina nos por traha hunto pa logra mas igualdad den Reino. Wyatt-Ras a menciona aspectonan di e curriculum di Gobernador. El a eherce diferente funcion pa nos pais como director di APA, Ministro Plenipotenciario na Hulanda y a traha. Ademas el a duna su aporte na trabou voluntario den Rode Kruis y e ta un persona spiritual cu un famia cu ta sostene.

Wyatt-Ras ta trece padilanti cu nos pais ta den un progreso continuo. Ta keda na cada un di nos pa contribui na esaki, especialmente nos Gobernador tin e rol pa keda dirigi riba cada aspecto den nos comunidad pa percura pa no trese desviacion den e progreso. E parti mas importante den nos manera di funciona mester keda semper positivismo. Segun Wyatt-Ras positivismo, honestidad, sinceridad y respet ta keda e elementonan mas importante pa un democracia bibo. P’esey, sin mira credo o ideologia, mester uni y traha duro pa busca solucionnan pa e problemanan cu por tin y por surgi y guia e desarollo di nos pais den e bon caminda pa maximo felicidad di nos pueblo.

Wyatt-Ras ta considera di importancia pa su Excelencia participa na actividadnan social pa asina mantene e contacto estrecho cu nos pueblo y pa mantene e atencion pa e inkietudnan di nos pueblo.

Den nomber di Parlameno y pueblo di Aruba en general Wyatt-Ras a felicita Su Excelencia y desea Su Excelencia forsa, energia y sabiduria pa cumpli cu e encargo importante aki. El a felicita e distinguida señora esposa di Gobernador, yiunan y demas famia y desea nan pasenshi cu señor Gobernador.