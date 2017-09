Presidente di OPPA ta refuta publicacion encuanto protocol firma

Sr. Ivo Valdes, president di OPPA, ta reacciona ariba publicacion den corant Solo di Pueblo di dia 20 di September 2017. E ta bisa lo siguiente:

Den e edicion di diaranson, 20 di september 2017, Solo di Pueblo a publica riba pagina 12, un draft di un Protocol di OPPA cu e titulo:

‘Esaki ta e debe cu Mike y Valdez di OPPA tin pa cu e pensionadonan!’

Bou di e copia di e Protocol (draft), Solo di Pueblo a publica:

‘Nan a gaña di traha un protocol pa tene e pensionadonan contento pero no a firm’e!

Esey no kiermen cu nan no ta bay pague! Mester paga e debe cu gobierno tin cu pensionadonan cu tabata traha den gobierno! Of kier bay grita manera alma malo ora MEP ta den gobierno? Esaki ta un debe di Mike na e pensionadonan!’

Mi ta lamenta cu e contenido no ta completamente berdad.

Berdad ta cu OPPA a traha un Protocol, pero no esun cu Solo di Pueblo a publica.

E Protocol cu OPPA su Comision di Ahustacion di Pensioen a concipia, a wordo entrega diabierna, 1 di September 2017, na oficina di Gobierno, hunto cu un carta di presentacion (begeleidende brief) pa Minister President. (Ricibi adhunto copia di e Protocol y e carta di presentacion cu OPPA a entrega na oficina di gobierno riba e fecha ya menciona.)

E motibo pakico Comision di Ahustacion di Pensioen di OPPA a concipia un Protocol ta, pasobra despues di e reunion cu OPPA tabatin cu Minister President, tocante e “toezegging” di e pago di 85 florin na nos pensionadonan, OPPA no a tende nada mas for di Minister President. Ta p’esey OPPA kier a facilita e trabou di traha un Protocol concepto pa Minister President firma y asina nos por tin un garantia por escrito cu e Afl. 85,- ta bay wordo paga na nos pensionadonan.

Mi ta haya straño cu e persona cu a facilita e Protocol na Solo di Pueblo, no a entrega esun corecto, ya cu e tambe ta forma parti di e Comision di Ahustacion di Pensioen di OPPA.

E Protocol cu Solo di Pueblo a publica tabata un draft cu OPPA a cambia algun caminda.

Por ehempel: e palabra “abusievelijk” nos a cambia pa “ten onrechte” y e frase “verklaren hierbij te zijn overeengekomen”, nos a cambia pa “komt hierbij overeen”.

Tambe e stempel di e fecha di ricibimento y e firma di e trahado, cu a ricibi e Protocol y e carta, no ta para riba e Protocol cu Solo di Pueblo a publica.

Mi a manda un mail pa e redaccion di Solo di Pueblo pa pidi nan coregi loke a sali riba pagina 12 di nan edicion di diaranson 20 di september 2017, ya cu un medio di comunicacion semper su punto di salida mester ta pa publica loke ta berdad y no otro.