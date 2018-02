Presidente di Ford pa Norteamerica a entrega su retiro

MICHIGAN, Merca- E presidente di FORD pa Norteamerica, un di e principal directivonan di e grupo automobilistico, Raj Nair, a bandona e compania despues di a wordo acusa di “comportamento inadecua” segun e fabricante a anuncia. E salida di Nair ta bin despues di cu Ford a cuminsa un investigacion despues di a ricibi un denuncia anonimo.

Presidente di Ford, Jim Hackett, a afirma den un comunicado cu nan a tuma e decision “despues di un investigacion completo y consideracion cuidadoso”. Hackett a agrega cu “Ford ta profundamente comprometi na proporciona y cultiva un cultura di siguridad y respet” y e ser spera di su directivonan cu nan “apoya e balornan aki totalmente”.

E investigacion realisa pa Ford a determina cu “cierto comportamento di Nair no tabata di acuerdo cu e codigo di conducta di e compania”.

Den un comunicado, Nair, cu a wordo nombra Presidente di Ford pa Norteamerica dia 1 di Juni 2017, a bsia cu e ta lamenta “sinceramente” cu tabata tin momentonan unda cu e no a mustra e liderasgo segun e principionan di e compania y cual semper el a defende.

Nair, di 53 aña a cuminsa traha cu Ford na 1987 como ingeniero.

Aña pasa, e corant “The New York Times” a publica un serie di articulo unda cu nan tabata denuncia e existencia den e compania Ford di un culutra di acoso sexual contra hende muhe den varios planta na Chicago.

Comments

comments