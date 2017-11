Presidente di Aruba Taekwondo Bond ta relata tocante di Best of the Best

Dr. Guaicaipuro Jimenez presidente di ARTBO ta relata tocante di Best of the Best cu a caba di tuma luga unda cu 9 Pais a participa y Aruba a wordo bon promovi.

E aña aki nos por bisa cu Best of the Best tabata e miho y mas grandi evento di 2017. Best of the Best tabata tin camp training duna pa nos atleta Olimpico Monica

Pimentel y e Koreano Mericano Suwon Kim.

Best of the Best Taekwondo Challenge a cuminsa mainta y a sigui anochi pafo y a haci un impacto grandi riba tur e bringadonan Internacional cu a bringa den aire liber.

E website www.mundotaekwondo.com a promove Best of the Best y Aruba hopi y a pone cu e Paisnan cu a bin Aruba ta Paisnan cu bringadonan di caliber. Aruba a

resalta hopi y a mustra cu nos ta creciendo cu stapnan grandi. Taekwondo a crece hopi den e ultimo añanan na Aruba, esaki ta danki na tur e esfuersonan cu nos ta haci

pa nos atletanan por competi na eventonan manera G1 y G2.

Aruba Taekwondo Bond ta trahando den breedte sport cu plannan serio pa 2020 y 2024 y cu vision grandi.