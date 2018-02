Presentacion tocante calamidad mester sosode periodicamente

Ronald Geerman, crisis coordinator di Departamento di Salud Publico a splica cu e cu su colega Sr. Dijkhoff a duna un presentacion na e personal cu por yuda den caso cu mester sosode un calamidad y mester habri postnan medico rond Aruba. E informacion aki a yega di wordo duna caba pero ta hopi importante pa riba un base periodicamente e informacionnan aki keda wordo ripiti. No solamente como refreshment pasobra nos sa cu den e trabou rutinario di tur dia bo por lubida cierto cosnan pero tambe pa e personal nobo cu ta drenta den servicio pa nan haya informacion corecto y sa nan rol y kico ta wordo verwacht di nan den caso di crisis. Esaki ta e promegrupo y ta nos partnernan cu lo tin cu yuda si habri postnan medico rond Aruba. a depende di e calamidad cu Aruba wordo confrontacu ne cunos lo por habri postnan medico strategicamente ubica rond Aruba, esakipasobranos tur sa cu na Aruba ta un hospital so tin y si presenta un incidente unda ful Aruba ta afecta y tur persona coy rumbo pa hospital nos hospital lo no por carga esaki y lo e bira un chaos eynan. Esaki ta e motibo pakico ta importante pa por habri postnan medico dependiendo di e momento cu e incidente sosode. Atraves di e canalnan oficial di gobierno comunidad lo wordo informa unda e postnan aki ta situa y si bo tin tal keho of trama pa presenta na e post mas cerca dibo pa di e manera aki laga hospital atende cu e grupo di personanan di gravedad y prioridad mas halto. Despues di e presentacion aki hunto cu Rampen Buro nos tinful un jaarplaning pa ehecuta diferente training riba diferente senario y diferente nivel. Tin trainingnan cu ta sosode sinta na mesa y tin training multi – disciplinario unda ta envolucra ambulance, docternan Wit Gele Kruis y mas instancia. Pero mas cu claro nos ta cuminsa e trainingnan chikito prome evalua kico a bay bon y kico mester wordo mehora pa despues poco poco nos intensifica esakinan.

