Preparacion pa Debatenan Electoral ta andando

Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) ta informa cu carchinan ya caba ta disponibel pa publico cu kier ta presente durante e debatenan riba dianan 8 di juni y 17 di Augustus. Lo tin 2 seccion, esta VIP @ Awg. 200,00 y General @ Awg. 100,00. Si cumpra carchi pa tur dos debate lo ricibi 10% di descuento.

E carchinan VIP ta brinda e oportunidad pa den un VIP Lounge tene combersacion riba un nivel mas personal cu e participantenan despues di e debatenan. Tene cuenta cu e cantidad di cupo ta limita, tanto pa General como VIP.

Pa cumpra carchi por tuma contacto cu Oruba Visions cu ta encarga cu e benta. Oruba Visions ta situa na Stadionweg 11 na Dakota y nan oficina ta habri di dialuna pa diabierna di 10:00 AM pa 5:00 PM. Por tuma contacto via 585-0054, 564-5685 of 746-1084 y por bishita nan pagina riba Facebook.

E dos debatenan lo tuma luga den e ballroom di Marriott Grand Ballroom y lo ser transmiti tambe en bibo via Tele-Aruba.

Pronto KvK lo informa tocante e.o. e structura di e debatenan, reglanan di conducta pa e participantenan como tambe pa e publico presente na e debatenan. KvK ta haya importante pa e eleccion ta uno transparente y kier contribui pa e pueblo votado por scucha di e lidernan di e partidonan participante kico ta nan punto di bista riba e diferente topiconan cu lo wordo treci dilanti y cu ta na interes general di Aruba.

Pa cualkier otro informacion y/of pregunta por tuma contacto cu KvK via 582-1566 ext. 27/30/35/42 of via e-mail: [email protected] Tambe por bishita e website di KvK www.arubachamber.com y su pagina riba Facebook pa asina keda informa.