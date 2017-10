Premuim ta elimina Spuiters y ta pasa pa e siguiente ronda

Playoff HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a continua riba veld di Dragon Hitters. Siman pasa e dos ekiponan kendenan a termina na di 3 y 4 luga den campeonato regular a hunga un wega decisivo den nan serie di best out of (3) cual serie tabata empata na uno pues cada un cu un wega gana. Ganado di e wega aki lo pasa enfrenta Pizza Hut Monsters den un best out of 3 nobo. Den e prome 3 entradanan e wega tabata interesante empata 3-3. Despues e defensa di Spuiters a comete poco eror costoso cual a conduci na un rally pa asina Balashi premuim finalmente logra un victoria importante y ta pasa pa e proximo buelta. Balashi Premuim 11 careda, 13 hit, 2 eror. Spuiters 4 careda, 6 hit, 2 eror. Jorge Santana ta luci riba monticulo pa seya e victoria. Henk Arnold kende a inicia e partido a wordo releva pa Angelo Arnold den di 4 entrada momento ya e daño ta haci. Miho batiadonan pa Balashi Premuim Josmar Thiel 2-2, Marc Danies y Giancarlo Gomez ambos di 3-2, Ayrton Falcon di 2-2 incluyendo un homerun den parke. Pa Spuiters a luci den caha di bateo den causa perdi Reison Alvarado di 2-2. Diabierna 3 di November pa 7 or y 15 en punto, e gran serie final lo inicia. Softball a la carga.