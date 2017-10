Premier Marlin no ta acepta e condicionnan pa ricibi yudansa financiero di Hulanda

PHILIPSBURG, St. Maarten- Minister President di St. Maarten, William Marlin a nenga e yudansa ofreci door di e minister demisionario di Asuntonan di Reino, Ronald Plasterk. E yudansa aki a wordo ofreco despues di e desaster cu horcan Irma a laga atras.

Esaki a wordo comunica na Plasterk pa medio di un carta, según Trouw. Pero Marlin ta dispuesto si pa bay Hulanda y negocia otro condicionnan.

Plasterk a bisa cu e gobierno di Hulanda ta dispuesto di duna ayudo financiero solamente si prome cu 31 di October, St. Maarten bay di acuerdo cu dos condicion. E prome ta pa forma un Sala di Integridad. Bou liderasgo di Hulanda, esaki lo mester zorg pa e yudansa di emergencia wordo gasta adecuadamente y evita corupcion.

E di dos condicion ta pa Hulanda tuma control di e frontera over y esaki lo wordo intensifica enviando Marechaussee nan adicional. Di e forma aki, e minister kier evita cu stranheronan drenta e isla ilegalmente pa realisa trabaonan di reparacion barata.

Solamente bou di e dos condicionnan aki, Tweede Kamer lo manda yudansa di emergencia pa St. Maarten.

Premier Marlin ta di acuerdo cu e puntonan di Plasterk cu lo mester evita corupcion y cu e fronteranan mester wordo bon cuida, pero ta bisa cu e formacion di un Sala di Integridad no ta realisabel a corto plaso.

Pero na luga di esaki, Marlin kier forma un werkgroep pa controla e medionan financiero cu Hulanda ta manda. Marlin ta dispuesto pa duna Hulanda un rol den esaki, pero no kier duna Hulanda e control.

Tambe e ta haya cu extra control na frontera ta innecesario.

Plasterk no ta dispuesto pa doblega na e deseo di premier Marlin. Según Plasterk, Marlin “semper ta bon bini pa un combersacion, pero e condicionnan aki ta keda”. Plasterk ta haya cu ta precisamente pa salbaguardia e interes di e habitantenan di e isla cu e placa pa drecha e dañonan causa door di horcan Irma, ta wordo gasta na e forma corecto.

