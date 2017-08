Pregunta na AVB: 330.030 florin na marketing ??? na cua media anto e propaganda ta bay

Diabierna a sali un documento di Arubaanse Voetbal Bond cu ta papia di e financial Statment pa cu aña 2016. Un suma a hala basta atencion cerca miembronan di prensa pero cerca nos di Masnoticia tambe. Unda pa 2016 e paga na advertising and marketing alrededor di 330.030 florin. Nos a tuma contacto cu otro medionan di prensa cu tin website, corant y radio emisora y a avisa nos cu nunca nan un haya propagandanan di AVB den 2016. Solamente un propagandda di PopUp di chiripa na 15 November 2016 y cu a wordo paga despues di basta luna pasobra e placa supuestamente un yega na ora.

E ora e pregunta ta unda e placa aki a bay?? porta cerca 2 media so y of un compania di mercadeo cu ta rond tur cos e placa lo a keda ey nan so?? Pasobra cerca masnoticia propagandanan nunca un yega pa promociona actividadnan di deporte, pero si un avalancha di comunicado cu ta bin for di e compania di mercadeo cu sigur ta cobra basta placa pa traha e comunicado pa nan trabou pero nunca a duna un propaganda, pasobra ta ser bisa nunca no tin placa. Pero placa pa nan saco si tin pasobra no ta cumpli cu pagonan cerca companianan di prensa. E ora lo cuminsa cobra pa comunicado di prensa pa keda publica den media social tambe debi cu esei ta un trabou tambe pa esun cu ta publica e noticia.