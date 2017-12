Prediccion pa e signo Capricornio 2018

Sinopsis:

Un bida nobo lo cuminsa p’abo Capricornio: tur cos lo ta diferente y asombroso.

Amor

Aña 2018 lo ta un di esunnan mas significativo di un decada pa e cantidad di eventonan cosmico cu lo sosode durante e reinado di bo signo. Esaki lo trece cun’e armonia y conciliacion den bo bida amoroso.Si tabata tin pleito, discusionnan, of problema entre abo y bo pareha durante e ultimo temponan aki, esaki lo ta cos di pasado. Tur cos lo wordo aclarea y wordo resolvi na un manera efectivo. Tin algun Capricorniano cu e calidad di bida amoroso, kisas nan ta den relacion cu personanan comprometi of cu no a tuma e miho decision den nan pasado recien.

Trabao

Den e sector laboral e aña nobo lo presenta varios cambionan pa 2018. Posibelmente lo bo cumins aun etapa nobo den bo profesion of bo carera. Lo bo desempeña algun responsabilidad diferente di e luga unda cu bo ta trahando actualmente. E prome trimester lo trece cambionan significativo entre loke bo ta pensa cu bo lo bay haci y loke realmente lo bo haci.

Finanzas

Den e etapa aki e lo bo tin suficiente tempo pa pensa ariba e miho manera pa inverti bo placa y pa spaar mas. Semper bo por pone algo na banda pa casonan di emergencia. Cuminsa haci esaki awo ya cu na 2018 lo bo haya un ingreso inespera cual lo bo mester spaar. Lo bo haya bon noticia cu lo conta cu e recursonan pa enfrenta cualkier eventualidad y na mes momento lo bo por inverti den proyectonan nobo cu lo termina cu ingresonan considerabel.