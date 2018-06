Predicador televangelista ta pidi donacion di siguidornan pa compra di un avion priva

LOUISIANA, Merca- Un predicador evangelista di Louisiana a bisa cu Hesus a pid’e pa e cumpra un jet priva nobo. Y aunke bo no ta kere, ta parce cu Hesus tin bon gusta den avionnan.

Jesse Duplantis, televangelista, lider di Jesse Duplantis Ministries y doño di tres otro jet priva, ta pidiendo su siguidonan pa nan duna placa pa su ministerio cumpra un Dassault Falcon 7X, cu ta costa rond di 54 miyon dollar.

Den un video publica recientemente riba su webpage, Duplantis a bisa cu e avionnan ta hib’e mas cerca di Señor, literal – y figurativamente. Segun Duplantis, e tabata tin un combersacion divino unda cu Hesus ta pidi’e pa cumpra e avion nobo na Su nomber.

Según Duplantis, e jet nobo lo duna su ministerio e oportunidad di biaha rond mundo, hibando e palabra, sin cu nan tin mester di refuel. Si esaki resulta di ta exitoso, e adkisicion caro aki lo ta e di cuater jetliner cu e minsiterio lo tin.

Esaki no ta prome biaha cu un pastoor ta pidi un avion nobo.

Na 2015, e televangelista Creflo Dollar a pidi su siguidonan pa yuda su ministerio pa cumpra un avion di 65 miyon dollar. E mesun aña, e Kenneth Copeland’s Ministry a cumpra un Gulfstream V jet cu ta costa miyones di dollar.

“Gloria na Dios! E ta di Nos”, e ministeiro di Kenneth Copeland a post ariba nan website. “E Gulfstream V ta den nos poder”!.

Mas aleu, Copeland su programa di television, “Believer’s Voice of Victory”, a tene un segmento cu Duplantis pa discuti e diferencia entre biaha cu avionnan comercial y avionnan priva pa hiba e Evangelio rond mundo. Segun e pastoornan aki, biaha den un avion comercial ta mescos cu biaha cu ‘demoñonan rond di bo’.

Durante e segmento, Duplantis a menciona un biaha unda cu e mester a kita su faha di siguridad pa asina e por papia cu Dios.

“Bo no por haci esey si bo ta biahando cu’n aerolinea comercial”, Copeland a bisa. “Lanta para y bisa, ‘Kico Mi Señor a bisa?”.

Duplantis no tabata disponibel pa su comentario ariba esaki.

E presidente di e National Association of Evangelicals Leith Anderson a cuestiona e efectividad di pasa ofrenda di e manera aki, bisando: “Pensa cuanto hende pober bo por bendiciona cu 54 miyon dollar “.

