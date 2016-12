PostNL a percura pa mas of menos 5.5 miyon di pakete den e siman prome cu Pasco

Den e siman prome cu pasco PostNL a percura pa un cantidad record di pakete. Den un siman di tempo un cantidad di 5.5 miyon pakete a wordo entrega, segun e oficina di post.

E piek a tuma luga door cu mas compras y delivery di cuminda a sosode online.

Riba casi 4 miyon di adres na Hulanda tabata tin un cartero di PostNL tabata tin un cartero den e siman prome cu pasco. Pa por haci cos mas facil, durante e temporada truk aki mas of menos 3.800 cartero a wordo yama pa traha. Esey ta 600 mas cu normal.

Na Boxmeer, Duiven y Waddinxveen, pa cada habitante, mas hopi pakete a wordo entrega.

E record anterior a tuma luga rond di dianan di Sinterklaas. E tempo tey mas of menos 5 miyon di pakete a wordo entrega. For di un investigacion di ING a bin resulta cu Sint no tabata importante compara cu Santa Claus. Di esnan cu a participa na e investigacion 22 porciento solamente a participa cu regalonan di Sinterklaas, mientras cu 25 porciento a participa na pasco. Cerca di 19 porciendo di ambos fiesta a wordo celebra cu regalo, 34 porciento no a participa na ningun di e festividadnan aki.

Fuente: NU.NL