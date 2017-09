Post Aruba NV lo entrega paketenan di Europa laat na Hulanda

Den e dianan aki e mailnan di Post Aruba N.V. cu ta bay Europa no por sali pa motibo cu tin un backlog (acumulacion di post) na e aeropuerto di Schiphol (Hulanda) y te dia 13 di September lo tin embargo, segun e comunicado cu Post Aruba a ricibi.

Ta informa tur esnan cu a manda un pakete pa Hulanda recientemente, cu e pakete lo keda entrega manera cu e problema di acumulacion wordo soluciona na Schiphol. Pa loke ta e tracking, esaki ta traha pero lo indica cu e paketenan ta na e aeropuerto di Schiphol.

E backlog aki no tin nada di haber cu Post Aruba of su tarifa special, pero e situacion aki ta en general, e ta conta pa tur pais cu ta manda post pa Hulanda.

Como compensacion pa clientenan cu no a logra manda nan paki pa Hulanda durante e periodo di e tarifa special pa motibo di e backlog, Post Aruba ta extende e special aki te cu dia 20 di september 2017.

Pa mas informacion riba servicionan di Post Aruba N.V., bishita e website www.postaruba.com of check nan paginanan riba Facebook, cu ta Post Aruba N.V. y Aruba Stamps.