Post Aruba a emiti serie nobo di stampia

Dia 30 di Juni 2017, Post Aruba N.V. a emiti un serie nobo di stampia titula ‘Fauna-Parhanan 2017”. E serie ta consisti di 8 stampia balora na 85 cen, 90 cen, 100 cen, 130 cen, 200 cen, 220 cen, 250 cen y 305 cen, cu ta yega na un prijs total di Afl. 13,80 y e ta acompaña pa su ‘envelop di prome dia di emision’ cu ta costa Afl.16,80.

E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Eduardo Valbuena y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print. E serie di stampia ta obtenibel entrante 30 di Juni 2017 na e diferente oficinanan di Post Aruba, respectivamente na Oranjestad, San Nicolas y Sta. Cruz. Pa mas informacion tocante e stampianan di ‘Fauna-Parhanan 2017’ por tuma contacto cu Departamento Filatelico di Post Aruba N.V., cu ta situa na J.E. Irausquinplein 9, Oranjestad, cu su number di telefon 528-7678, of bishita su pagina di Facebook Aruba Stamps.

E bunita serie aki no por falta den bo coleccion. Busca esun di bo awe mes, ya cu e cantidad ta limita.

85c – Krabechi bachi preto (Nycticorax nycticorax)

E adultonan tin un largura di aproximadamente 64 cm. Nan tin un corona preto y e lomba y resto di curpa ta blanco of shinishi. Nan wowo ta cora y nan patanan ta chikito color geel. Nan halanan ta shinishi cla y nan bariga ta blanco. Ta sali dos of tres pluma largo blanco, den forma di “saludo y exhibicion di corteha”, for di e parti patras di e cabes. E krabechinan nocturno cu corona preto no ta pas den e forma di e curpa tipico di e famia di krabechi. Nan ta relativamente gordo y fuerte cu pik cortico, e pianan y nek ta mas cortico cu esunnan di su primonan den famia, manera e garabet y e “garabet di dia”. Su postura durante sosiego ta normalmente un poco manda aden, pero ora di bay jaag, e ta rek su nek y e ta parce e otro parhanan cu ta cana den awa cu no ta hundo.

E parhanan hoben tin wowo color oranje y pianan cortico berde geel. Nan ta parhanan cu ta haci masha desorden den nan colonia di neishi cu combersacionnan cu bo por imita como quok of wok.

E luga caminda nan ta broei, ta humedo y fresco cu awa salo y dushi na gran parti di mundo. E krabechinan nocturno cu corona preto ta traha nan neishi den colonia sea den un grupo di palo, of na tera na luganan proteha, manera islanan. Nan ta pone tres pa ocho webo.

E krabrechi aki ta pertenece na parha migratorio cu ta scoge e parti mas nort na unda e por yega, of sino e ta djis un residente.

90c –Gaito biña (Porphyrio martinicus)

E “Gaito biña” ta un gay di moeras y e ta bin di e famia Rallidae. Tambe e ta conoci localmente como e gaito cu pata geel. E ta un parha di tamaño mediano, cu un largura di 26 pa 37 cm. Ora e halanan ta habri, e ta midi entre 50 y 61 cm di un punta di hala pa e otro. Esun adulto tin pianan geel grandi, cu pluma biña-blauw y su lomba berde y pik cora y geel. Su frenta ta blauw cla y bou di su rabo ta blanco. Door di scuridad of poco luz e colornan di plumanan biña-blauw por perde e intensidad di e colornan original, aunke e color di frenta ta distingui’e di especienan similar. E hobennan tin color maron y nan lomba color di oleifi. E gaito biña aki ta bula distancia cortico mientras su pianan ta colga. Su luga di broei ta e moeras cayente den Caribe.

Su neishi ta un construccion cu ta keda flota den moeras. E ta un omnivoro – su dieta ta conoci pa su gran variedad di materia vegetal y animal, incluyendo simia, blachi y fruta di matanan acuatico y di riba tera, manera insecto, bichi, dori, calco, haraña y pisca. Nan ta conoci tambe pa come e webonan y e yiunan di otro parhanan.

100c -Parha geel (Sicalis flaveola)

E macho tin color geel briyante cu un corona color oranje cu ta distingui’e for di mayoria di e otro parhanan geel. Normalmente ora nan broei, nan ta haci uzo di luganan manera neishinan bandona, takinan di mata y bou di daknan di cas. E especie aki por tolera presencia di hende y nan ta aparece den areanan di ciudad y ta frecuenta e mesanan traha special pa duna parha cuminda. Nan tin un cancion agradabel, pero monotono. Sinembargo, den combinacion cu nan apariencia, nan a logra cu na hopi luga, hende ta mantene nan den haula. E machonan ta practica poligamia. Nan ta biba cu dos embra pareu y tur dos ta broei den e temporada cu nan ta den neishi. Regionalmente esaki a conduci na e especie cu nan ta uza pa e peleanan sangriente di gay den haula.

130c –Gonzalito (Icterus nigrogularis)

Gonzalito ta un parha geel cu ta bini di e famia Icteridae. No mester confundi’e cu esun color berde. Nan ta yam’e tambe “parha chikito di maishi” miho conoci como “Gonzalito”. E ta un parha di 20 pa 21 cm di largura, e ta pisa 38 g y su pluma ta principalmente den color geel, manera su nomber ta indica. E macho adulto tin un mascarada di wowo preto, un garganta preto smal, su rabo y halanan ta preto cu un balki blanco riba e hala y na rand di e hala algun pluma blanco. E gonzalito embra ta similar, pero un poco mas gordo y e parha jong tin un lomba color geel oleifi y su cara ta preto.

Esaki ta un especie cu ta come principalmente insecto grandi, pero tambe ta gusta nectar y un poco fruta. E cancion di e gonzalito ta un fluit melodioso, cu un poco zonido di “zoem”. Ora nan “combersa”, esaki ta produci un zonido manera ora un pushi ta yora y tambe otro zonido straño.

200c -Cabes grandi berde-Amazon Kingfisher-(Chloroceryle amazona)

E “Cabes grandi berde di Amazonia” ta un parha cu ta broei den e teritorio tropico Americano. E parha grandi aki ta broei pasando door di e riunan chikito.

E parha Amazonico aki ta parce un otro tipo cu tambe ta berde y cu ta comparti tur loke tin den stock cu otro parha similar. E tin 29 pa 30 cm di largura. E tin un forma cu ta tipifica e especie aki cu un rabo cortico y pik largo. E parti ariba tin un color berde manera di azeta, cu un corona poco salvahe y un kraag blanco rond di e nek.

E machonan tin algun parti blanco fuera di tin na banda un amplio color bruin di castaña y algun strepi berde. E embranan tin partinan blanco abou cu strepinan fini berde na banda di e pecho. E parhanan hoben ta parce e embra adulto, pero nan tin mancha blanco riba e halanan.

E parhanan aki hopi biaha ta produci un zonido “teck” basta duro. E cancion cu bo no ta tende mucho biaha, ta zona den palo manera un fluit “si, si, si, si,”.

Bo por mira e “Cabes grandi berde di Amazonia” hopi biaha ta colga na un taki di mata of na un baranca cerca di awa prome cu e sambuya pa gara su pisca. E ta alimenta su mes tambe cu insecto y anfibio.

220c –Flamingo (Phoenicopterus rube)

E Flamingo Americano ta conoci como e Flamingo di Caribe, aunke bo ta hay’e na e Islanan Galapagos.

E ta un parha grandi cu ta pasa den awa no hundo cu pluma colornan cora y ros. Manera tur Flamingo, e ta pone solamente un webo blanco riba un sero di lodo entre e lunanan mei y augustus. E incubacion te ora e puyito nace ta dura 28 pa 32 dia.

Ambos mayor ta cria e yiunan pa un periodo di te hasta 6 aña largo te ora nan a alcansa e madurez sexual. Su speransa di biba te 40 aña, ta un di e periodonan mas largo di parhanan.

E flamingo Americano adulto tin un haltura di 120 pa 145 cm. E mayor parti di su plumanan ta color ros. Algun pluma na e halanan ta cora y e plumanan di vuelo primario y secundario ta preto. E pik ta ros y blanco cu un extremidad preto basta extenso. E pianan ta completamente ros. E grito cu e ta produci ta manera un “pitro” di un gans.

250c -Garabet enano (Ixobrychus exilis)

E garabet enano ta un di garabetnan mas chikito di mundo. E tin un largura di 28 pa 36 cm y cu su halanan habri, e ta yega na un embergadura cu ta varia entre 41 y 46 cm. E bariga y garganta ta blanco cu strepinan bruin cla. Su cara y na cada banda di garganta tin color bruin cla. Nan tin wowo y pik color geel. Ora nan ta bula, bo por mira algun parti bruin cla riba e halanan.

Na un momento alarmante, e garabet menor ta keda vries na su luga cu su pik punta dirigi ariba, ta bira su frenta y ambos wowo den direccion di e fuente di alarma y algun biaha e ta manera bay for di balansa y asina e ta parce comosifuera e ta pertenece na e vegetacion di moeras cu biento ta supla. Kisas esaki ta un comportacion pa evita cu pa motibo di su tamaño chikito, e ta vulnerabel pa depredadornan potencial. Danki na su custumber di sinta riba palo memey di e matanan di caña e garabet enano por alimenta su mes na e superficie di awa cu ta demasiado hundo pa e strategia di otro tipo di parhanan cu no ta custumbra pasa den awa hundo. Nan ta come principalmente pisca, bichi, cocolishi y tambe insecto, cu nan ta captura rapido cu nan pik ora nan ta subi e palonan den moeras.

E cantidad di e garabet enano a disminui na cierto area debi na e perdida di habitat. Ainda nan t’ey, pero mas bien bo ta tende nan mas cu bo ta mira nan. Nan ta prefera di scapa na pia y sconde, cu bay bula. E parhanan aki ta haci zonido di imitacion di klok, generalmente tempran mainta of na momento cu solo ta baha.

305c – Cucu pico geel (Coccyzus americanus)

E cucu adulto cu pik geel tin un rabo geel largo, e ta bruin na e parti ariba y blanco y preto na e parti abou. E tin un pik preto cu geel dobla na su cachete banda paden. E cabes y e partinan ariba ta color bruin y e partinan abou ta blanco. Tin un renchi color geel rond di e wowonan.

E parhanan aki ta busca nan cuminda den mata- y palonan. Tambe nan ta gara e insectonan durante vuelo. Nan ta come principalmente insecto, specialmente bichi y criki, pero tambe algun lagadishi, webo di otro parha y tambe beishi. Hopi biaha nan ta bini hunto na momento cu tin un brote di insecto of bichi exotico. Nan ta traha nan neishi den mata of den palo. E neishi ta un plataforma fragil di takinan cortico cu ta poni riba un taki horizontal. Ocasionalmente nan ta pone webo den neishi di e otro parhanan.