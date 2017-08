Posiblemente mas mucha abusa na De Bilt

UTRECHT, Hulanda – E trahado pedagogico Bart C. di 27 aña for di Utrecht, kende ta wordo sospecha pa abuso sexual den e creche De Bilt, posiblemente lo a abusa mas mucha.

Ministerio Publico a laga sa diamars cu desde cu nan a haya mas informacion sima pasa, mas mayor a duna keho y melding.

“E denuncianan nobo tin di haber cu e hecho cu a wordo teni cu e mucha muhenan na e mesun luga, unda cu e hecho eventualmente a tuma luga,” Ministerio Publico a skibri. Un vocero di Ministerio Publico a splica cu ta trata aki di cinco denuncia nobo cu awo tin cu wordo investiga.

C. a wordo gara despues cu dos mucha for di un famia, a conta nan mayornan cu nan mester a haci cierto maniobranan sexual cerca e guia di e creche. Despues di esey el a wordo deteni y a admiti.

Riba dia 31 di Augustus e mester parece dilanti di e raadkamer di corte di husticia di Midden-Nederland, unda cu lo dicidi riba prolongacion di e voorarrest.

GGD

Mayornan inkieto y otronan envolvi semper por acudi na GGD pa conseho of na polis si nan kier haci un denuncia of melding, segun Ministerio Publico.

GGD a habri un number di telefon special pa mayornan. Esey, te cu asina leu, segun e vocero, no mucho a wordo yama na dje. Cerca Slachtofferhulp, si a drenta varios pregunta di ayudo. Partou, e empleo anterior di C., a pone trahadonan pedagogico special disponibel pa traimerdia na De bilt, si en caso cu mayor y muchanan tin ayudo. E organisacion a haya hopi pregunta, tambe di clientenan cu ta situa na otro partinan di e pais.

E noticia cu a tuma luga siman pasa riba e dos casonan di abuso, a cay cerca e mayor, mucha y coleganan como un bom. E trahado aki a wordo saca cu forsa.

Fuente: www.nu.nl