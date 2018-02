Posibel prome evidencia di existencia di un profeta Biblico haya

CIENCIA

JERUZALEM, Israel- Un ekipo di specialsita lidera pa e Instituto di Arkeologia di e Universidad Hebreu di Jeruzalem, a sigura cu el a haya un seyo di 2.700 aña pasa cu e nomber di e profeta Isaias, cu ta nomber di un di e bukinan di Beibel. E lo por ta e prome evidencia di cu realmente el a existi, segun Live Science.

E hallasgo a tuma luga durante un di e excavacionnan haci na 2009 na Ophel, un zona di Jeruzalem Oost, ubica den e sitio arkeologico conoci como e ciudad di David y Cero di Tempel. Ta trata di un klei suave, pero cu a bira duro cu e paso di tempo. E estudio sobre su origen lo wordo publica den e revista Biblical Archaeology Review.

Eilat Mazar, profesor di Arkeologia y lider di e investigadonan, ta señala cu e impresion di e seyo por wak e nomber di Isaisas, -‘Yesha’yahu’, den Hebreu—, pero ainda no ta 100 % sigur di cu realmente el a pertenece na e profeta.

Robert Cargill, profesor di e Universidad di Iowa (Merca) y colaborado di Mazar, a indica cu si esaki wordo confirma, e hecho aki lo ta e descubrimento relaciona cu arkeologia y e esun mas recien, cu excepcion di bijbel, over di profeta Isaias.

Ademas di e nomber di e persona, riba e seyo por lesa e palabranan ‘nvy’. E arkeologonan no ta durf di duna un splicacion, pero ta destaca cu solamente falta pa sigui cu e letternan Hebreu ‘aleph’ pa forma e palabra ‘profeta’.

Fuente: https://www.livescience.com

