Portanan di IPA ta habri pa inscripcion

Instituto Pedagogico Arubano (IPA) kier informa tur persona cu ta interesa pa haci e estudio pa maestro di enseñansa primario na IPA cu su portanan ta habri pa inscripcion. E estudio aki ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di kleuter y of scol basico.

Tur persona cu ta interesa pa bira maestro di enseñansa primario por pasa na Studenten Services di IPA entre 8or di mainta cu 12or di merdia y entre 1or cu 3.30 di atardi pa inscribi. Pa por inscribi na IPA mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba copia di diploma di sea HAVO, VWO, MBO nivel 4 of IBERO High School. E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-, (cash). E ultimo fecha pa inscribi ta dia 7 di maart 2017 pa motibo di varios test di admision cu e interesado mester cumpli cu ne. Tur persona cu a inscribi lo ricibi un lista di datos importante relaciona cu e test di admision. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2017-2018. Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.