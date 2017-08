Porconan rescata for di candela a caba riba grill

WILTSHIRE, Inglatera – Bomberonan a salba nan for di un morto teribel y cruel despues di un candela den nan stal. Pero e porconan aki a caba riba grill den forma di salchicha durante un cena di nan salbadornan.

E candela a tuma luga den un granha na Wiltshire, Inglatera, na Februari, ora cu 60 ton di hooi a cende candela.

E bomberonan a logra controla e candela y nan a salba 18 porco chikito y dos porco grandi.

Y, como muestra di gradicimento, e doño di e granha, a hiba e lechonnan (porco chikito) pa e bomberonan, seis luna despues cu nan a wordo salba. Pero converti den salchicha.

“Mi ta sigur cu e vegetarianonan lo bay odia esaki,” Rachel Rivers, gradiciendo e ekipo local di bombero di Pewsey.

Y e tabata tin rason.

E bomberonan a publica potret riba nan pagina di Facebook, e salchichanan, cu nan a cualifica di “fantastico.”

Y e reaccionnan no a tarda den yega.

“Insensibel y nada profesional,” Therese Lambert-Stiles a comenta riba Facebook.

Y Caroline Anne Baker a skirbi: “mi ta bet cu e derechonan di animal lo bishita e dama aki.” Aunke no tur tabata critica pa e bombero y e dama.

“No lubida cu e lechonnan aki ta wordo cria den un granha pa e industria di carni. Nan no tabata mascota. Nan a wordo salba di un morto horibel, cruel y doloroso,” Michael Hudston a comenta. “Ki storia genial!” Y un forma adecua di bisa danki. Pa esnan cu ta keha, come un wortel! Ami ta bay come un bacon! Mmmm!,” Charlotte Harker a skirbi di su parti.

E potret di e grill, sin embargo, ya a wordo retira for di e pagina di Facebook di e Stacion di bombero di Dorset & Wiltshire.

“Bon forma di bisa danki”

Di un otro parti, sra. Rivers a declara: “Mi kier a gradici. Ora cu nan a salbanan, mi a priminti nan pa hiba salchicha y tur a mustra hopi entusiasma.”

Ora cu a puntr’e si e tabata pensa cu tabata un forma “straño of inusual” di bisa danki, el a responde cu e granha ta su sustento y su forma di bida.

“Mi a duna e animalnan aki e miho calidad di bida cu mi por a duna nan, prome cu a yega e momento di hibanan pa mata nan y pa nan drenta den e cadena alimenticio.”

“Na final, el a entristece mi… pero hiba e salchichanan pa nan practica di dialuna, tabata un forma di bisa “danki”, e doño di e granha a bisa.

E bomberonan, di su parti, a bisa cu e salchichanan tabata “sumamente recomendabel.”

Un vocero di e Stacion di Dorset & Wiltshire a bisa: “Nos ta gradici e dama pa su generosidad. Nos no ta bay gaña, e salchichanan tabata fantastico.”

Fuente: http://www.animalpolitico.com/