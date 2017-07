POR tambe ta para banda di e entrepeneur

Partido POR, e Forsa Nobo, tambe ta para banda di e entrepeneur. Andriani Geerman, candidato nobo di partido POR, ta un small entrepeneur y ta un ehempel cu no obstante su enfermedad el a lanta su negoshi y tine 5 aña caba ta andando, pasando den tur e retonan cual como comerciante chikito bo ta pasa door di dje.

Partido POR, e Forsa Nobo kier cu esnan cu tambe ta den un posicion cu ta enfrentando reto y obstaculonan pa nan por lanta nan negoshi no wordo stroba door di obstaculonan inecesario. Mester corda cu cada empresa nobo ta significa cuponan di trabou nobo.

Andin Bikker: “Nos di Partido POR no ta djies papia, for di 2010 den Parlamento ya caba mi persona a yega di presenta un amienda caminda cu mi a propone pa baha e winstbelasting na e ehempel di Hulanda su MKB tarief (“Midden en Klein Bedrijf Tarief”), caminda cu unabes ta gana menos cu e suma stipula pa aña e entrepreneur ta paga menos na winstbelasting.”. Tambe el a referi na e “innovatieboxtarief”, esta un tarifa special di winstbelasting pa empresanan cu ta contribui cu tecnologia innovativo na e economia.

Partido POR, e Forsa Nobo a analisa henter e parti di belasting y kier bin cu entre otro diferente tarifa pa stimula e economia pa e entrepeneurnan nobo cual ta netamente e “Millennials”. Bikker: “Hopi hende ta bisa cu mester keda cobra 25% di winstbelasting, pero para keto un rato, si e 25% ey ta stroba pa haya negoshinan nobo, 25% di 0 ta 0, e ora di kico nos ta papiando?”. Mester corda tambe cu Hulanda a logra haya mas cu 145 pilar economico cu su sistema fiscal, nos ta sostene riba apenas un pilar economico principal, esta turismo, dus mester evalua cambio den e sistema fiscal.

Parlamentario Andin Bikker ta kere cu un Gobierno mester crea e ambiente fiscal y di entrepreneurship pa stimula sector priva, mirando cu sector priva ta carga e economia. Pueblo mester ta consciente cu no ta Gobierno ta carga e economia y sigur no e partido AVP. E Gobierno actual a demostra al contrario cu el a hinca Aruba den debenan grandi y actualmente den tur sorto di manera ta strobando e economia di crece. Esaki CAFT a subraya cu Aruba tin como dos pa tres aña caba cu tin un crecemento economico negativo. Ex-Minister di turismo a haci su maximo esfuerso y tabata exitiso pa crece e unico pilar economico cu a resta y cu ta carga e economia, esta turismo, pero e otro pilarnan economico cu gabinete Mike Eman a bin cun’e no a resulta te awo y no a crea crecemento economico ni trabaonan significativo. Tur esaki ta pone cu e reto pa e proximo Gobierno ta bay ta grandi, pero nos di partido POR, e Forsa Nobo, semper a bisa di kier asumi e reto pa goberna den temponan dificil, ya cu na momento cu tin abundancia tur hende por goberna.

Ademas Bikker a anuncia cu POR kier evalua pa baha entre otro grondbelasting. El a splica cu e suma di balor di cas y tereno riba cual no ta paga belasting, cual ta wordo deduci prome cu calcula e suma di grondbelasting (“belastingvrije voet”) y cu mester alivia e ciudadano humilde, ta basa riba e balor di un cas humilde calcula na 1997 y no por wordo considera actual mas. Si actualisa e “belastingvrije voet” menciona, automaticamente Pueblo lo haya un reduccion y lo paga menos na grondbelasting.