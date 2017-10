POR ta keda riba nivel profesional concentrando riba tarea di Informador

“No ta asombrami at all e reaccion di e tres ministernan di Gabinete Mike Eman II y tampoco e ausencia di Mike Eman, lo cual ta demostra e falta di liderazgo pa atende cu e situacionnan di importancia di Pais Aruba”, Otmar Oduber, lider di POR a expresa.

Oduber a bisa cu e no lo bay reacciona cada biaha riba e cantidad di palabranan bashi cu ta wordo presenta door di integrantenan di AVP. Ta importante si pa recorda Gabinete Mike Eman II cu Otmar Oduber no a wordo pidi pa bandona e gobierno! Otmar Oduber a bay laga e gobierno na januari aña pasa y despues cu 8 minister a firma un documento dunando Otmar Oduber rason riba 9 punto cu el a trece dilanti y a pidi’e pa keda den gobierno bou di e condicion cu lo cumpli cu e 9 puntonan, el a duna e beneficio di duda y a keda te november ora el a tuma e decision definitivo di bandona AVP. E decision aki tabata basa netamente riba tur loke ta saliendo afo y cu ta relaciona cu actonan ilegal, situacionnan financiero penoso, abuso di poder y actonan moralmente ilegal cu ta rondona Gabinete Mike Eman II.

AVP por haci tur intento y bin cu diferente maniobra y declaracionnan pa evita un nulmeting, pero esaki ta bin. Ya caba por mira cu e prome cifranan, no di Otmar Oduber ni di POR, pasobra nan no ta den gobierno, sino di Departamento di Finansas mes. E cifranan aki ya caba ta papia di un deficit di 200 miyon florin den presupuesto di otro aña. Esaki seguramente ta e motibo pa cual Gabinete Mike Eman II no por a entrega e presupuesto di otro aña pa dia 1 di september manera ley ta prescribi y tampoco a conta pueblo cu tin un suma di casi 120 miyon di overschrjiding den presupuesto 2017.

E falta di transparencia y e datonan minimo ricibi cu ta sumamente preocupante ta haci extremadamente necesario pa bin cu un nulmeting, independiente di e posicion en contra di partido AVP. Pueblo ta bay haya sa e berdad tras di e maneho hiba pa Gabinete Mike Eman II durante e ultimo 2 añanan.

Partido POR lo cumpli cu e tarea duna door di Informador pa crea un gobierno solido, transparente y mas amplio cu ta posibel pa atende cu e retonan cu nos pais ta pasando aden na e momentonan aki.

While THEY take the BackStreets, We Drive the HighWays !