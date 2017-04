POR ta independiente di cualkier partido of instancia

Partido POR a tuma nota cu e ta hayando hopi atencion di partidonan politico ya estableci cu ta existi pa mas di 40 y hasta 60 aña aki na Aruba. A mira cu e temanan cu POR ta trece dilanti ta bira temanan di discusion pa e partidonan grandi aki cual no ta algo cu ta straña miembronan di e plataforma politico nobo.

“POR a tuma un “bottom-up approach” caminda a sinta combersa cu gremionan di nos comunidad y instancianan pa por crea un oferta pa nos comunidad cu ta sali for di e curazon di nos comunidad/ ciudadano pa loke ta trata nan inkietudnan. Sinembargo, mester enfatisa cu POR ta un organsacion independiente di cualkier partido politico existente y of cualkier forsa capitalista. POR tambe ta e unico organisacion politico cu a pone den su statutonan cu nos bukinan ta transparente y cu mester duna relato di entradanan tambe di esunnan cu ta contribui cu nos partido,” Otmar Oduber lider di POR a bisa.

Contrario na opinionan expresa pa algun periodista y columnista e siman aki atrobe, POR como un plataforma nobo ta mustra hopi cla riba nan posicion independiente y progresista cu nan ta para pe. Den esaki por constata cu constantemente ora cu esnan liga na e partido di AVP papia, ta menciona cu POR cu MEP lo bay traha hunto y cu esey lo ta e coalicion pa futuro. Den mesun rosea ora cu scucha esnan di partido MEP papia, ta bisa cu POR ta un extension di e partido berde AVP y cu mañan ta cu partido berde lo forma un coalicion. E bon den esaki ta cu tur dos ta accepta y realisa cu ta un coalicion lo compone e proximo gobierno y cu POR definitivamente lo ta formando parti di dje como e di tres forsa.

‘Mi ta ripiti, cu den e responsabilidad cu tin pa loke ta partijraad y tur nos cantidatonan, POR ta un organisacion completamente independiente. Nos, na e momentonan aki, tin ‘0’ asiento y ta bay crece y bira e di tres forsa mas grandi na Aruba den e proximo eleccion. Esaki no ta pasobra ta desea esaki, sino pasobra ta e boluntad di pueblo ta demostrando esaki”, Oduber a finalisa bisando.