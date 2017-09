POR: Ta importante pa mehora asuntonan social

Partido Pueblo Orguyoso y Respeta (POR) ta reconoce cu tin hopi retonan pa bay atende cun’e den e proximo gobernacion pa mehora e situacion social aki na Aruba. Durante di bishita di bario hopi biaha ta scucha cu famianan ta pasa den duro pasobra costo di bida ta halto, mamanan soltero mester traha 2 trabou pa cria yiu of dificultad pa haya ayudo social.

POR ta recononce e importancia di mehora situacion di Asuntonan Social pa por contribui na un comunidad sano y harmonioso. POR su punto di salida ta cu mester duna guia na tur esnan vulnerabel den nos comunidad cu ta of por haya nan mes den un situacion social dificil. POR ta reconoce tambe cu asuntonan social ta un tereno di maneho publico hopi amplio y compleho, mirando cu e ta interconecta cu diferente otro tereno di maneho publico, manera enseñansa, labor y husticia. E aspecto fundamental di e interconexion aki ta cu problemanan den comunidad cu ta regarda e diferente terenonan di maneho (y pues diferente departamento gubernamental) ta influencia y reforsa otro mutuamente. Un maneho dirigi riba soluciona e problemanan aki no por ta efectivo si no ta tene cuenta cu e realidad aki. ta p’esey mes e interconexion menciona ta poni central den POR su plan di gobernacion.

Algun punto di atencion riba e aspecto di asuntonan social ta encera: stimula cobradonan di onderstand pa subi mercado laboral, percura pa guia social pa mucha, adolescente y hobennan vulnerabel, proteccion di derecho di mucha, introduci crèche social, promove integracion social, restructura Departamento di Asuntonan Social (DAS), reforsa posicion di centronan di bario y provee educacion social cu atencion special pa e gruponan vulnerabel den nos comunidad.