POR su vision ta basa riba un fundeshi fuerte

POR ta kere no den un filosofia cu tin cu sigui construi sin mas, pero ta kere den un filosofia unda cu e vision mester ta basa riba un fundeshi fuerte. No por construi debil, no por traha edificio caminda cu paden no tin mueble, no tin trahado, of no tin mantencion y cu ta bay atras. Tanto bal cu traha scolnan nobo, mientras tanto e fundeshi cual ta e maestro cu tin cu wordo incentiva, of tin cu bira mas eficiente of e material cu tin cu duna mester ta mas moderno y innovativo. Segun lider di e partido, Otmar Oduber, tanto bal e curpa pafo ta asina bunita. Ta orguyoso di brug na Aruba, Green Corridor ta un bon plan y lo continua cun’e. p’esey den deporte ta bisa cu tin asina hopi cancha deportivo rond di Aruba, pero den condicion malisimo, segun Oduber. Cu no tin ningun motibo pakico lo mester traha un centro deportivo etc. Ban drecha tur loke tin y percura pa nan ta den programa. Tambe tin casino droptax, un porcentahe ta bay pa Deporte y Lotto. Ta inaceptabel cu 2.9 miyon ta keda Aruba di tur e ganashi di Lotto y 7 miyon ta bay pafo di Aruba. Si no renegosha, tin suficiente compania na Aruba tambe cu den e mundo moderno aki por ta poco poco mester bay tuma esaki tambe over. No por ta asina cu Lotto ta produci 10 miyon di ganashi pa aña y ta menos di 3 miyon ta wordo hinca den deporte na Aruba. Hunto cu e casino drop tax, un porcentahe di dje ta alok’e specificamente pa bay drecha tur e canchanan na Aruba, baseball, tennis, etc. loke tin, ban drecha nan, ban haci nan mas miho. Esey ta e fundeshi di e partido POR. Esey ta fundeshi di e Forsa Nobo y e programa cu nan tin. Bunita cu tin hopi infrastructura, yen di proyecto grandi. Pero awor aki ta yega e momento pa e curason, e alma di e pueblo wordo mishi. Percura pa tin un salubridad, caminda cu tur hende por haya cuido medico. No mester di edificio mas pa cuido medico. Awor aki loke pueblo kier, ta ora yega un Eerste Hulp, e por wordo yuda den un ora pa 1 ora y mey cu el a haya e ayudo y remedi tambe. Un ora pa un ora y mey mes ta hopi. Awor aki ta 5 pa 6 ora, y na final di dia, kico a sosode den 90% di e casonan, ta un paki di Paracetamol nan ta haya y despues wak kico ta pasa.

Oduber ta bishita varios cas. El a combersa cu un cabayero, kende a bisa cu e ta sufri di cancer di prostaat. Su dokter di cas cu tur e sintomanan ta pe. El a specialista pa aki tres luna. E no sa si e ta bay plama, e no sa si e ta bay bira pio. E no sa den ki estado e ta y ta te aki tres luna pasobra tin cu haci test ainda cu naturalmente ta wardando pasobra mashin ta daña etc. No por den e epoca aki. Un AZV den e programa di partido ta papia di cambia e fundamento di AZV. AZV ta mucho dirigi of ta 100% dirigi na e momentonan aki riba e parti curativo, siendo cu nos no ta dunando nada di e parti preventivo. Percura pa hendenan haci test, laga un dokter por gasta mas placa den haci test, enbes di constata malesanan cronico cu tin cu bay cria of tin cu bay purba cuida pa 10 of 15 aña despues. Ban evita den e tipo di e cosnan aki. Ora cu ta na estado, ta haci testnan, cu na estado caba bo sa con bo por remedia cierto risiconan cu e baby tin pa den futuro por sufri di cierto diabetes of presion. No a inventa ta wordo inventa. E t’ey caba. Por haci acuerdo unda cu ta, pero por imagina un test di 70 florin of 70 dollar, por evita cu dia di mañan un persona por costa 10 di miles of 100 di miles di florin pasobra por a evita un malesa cerca dje.