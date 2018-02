Por spera accion si STA no haya e contrato entre APA y ASTEC

Manera ya caba a premira, e problemanan entre APA y Astec ta andando di basta tempo caba. Sra. Diego de Cuba, di STA ta amplia.

TIn un contracto firma entre APA y ASTEC. Lamentablemente STA no a haya copia di e contrato aki cu a wordo firma entre APA y ASTEC. Tin cosnan firma cu STA no sa nada di dje y esaki ta haci cu dificilemente un sindicato por negocia un contrato colectivo, cu por progresa den dje, sin cu sa di e contenido di e contrato aki, firma door di APA y ASTEC.

Sr. de Cuba a sigui bsia cu tur hende sa di e situacion di e bidding cu tabata tin. Cosnan no a cana manera mester ta. Y e pregunta ta keda si ta monopolio e hendenan aki tin ariba waf di container tambe. Ta keda cu opcion cu por bin cu otro waf di container , na manera di bisa. Pero kico ta pasa, segun Sr. de Cuba, den e situacion aki, STA a combersa cu shopstewardnan di APA y ASTEC y a bisa cu ta intencion pa bay forma un solo bloke pa nan bay papia cu e gobierno actual. Lo manda un carta pa minister Dangui Oduber cu copia pa full minsiterraad, cu STA kier mira e contrato eynan. Den pasado APA y gobierno anterior a nenga nan esaki. Pero dificilmente por sinta negocia un contrato colectivo, na un manera ordena y un manera satisfactorio pa e trahadonan. Esaki ta trece incertidumbre grandi. Loke a pasa cu ASTEC nan no por a yega na un contato colectivo, pero a duna un aumento minimo di 60 florin.

Un problema cu nan no a premira na Barcadera ta e gas dañino cu ta bin for di WEB, e surfer y esaki no ta daña e ekiponan so. E ta mata hende y aki tambe ta algo cu nan no ta conta cun’e of nan tabata sa, pero toch pa capricho a bay toch pa Barcadera. STA lo bay habri combersacion bek cu ASTEC y APA tambe. Pero pa esaki nan mester sa e contenido di e contrato y e ora nan sa kico nan por pidi. Aworaki, e gobierno actual, manera cu el a bisa cu e ser humano ta central y nan ta bay ta transparente, esaki segun Sr. de Cuba ta e momento pa ta transparente.

STA lo bay pone presion si ta necesario, si nan no haya sa e contenido di e contrato aki. Pasobra cu nan sa, cu tin hopi problema a surgi pavia di e contrato aki. Tin hopi malcontento bou di e trahadonan, tur hende sa kico a pasa na APA. tur hende sa cu e trahadonan di ASTEC no ta mucho contento y ta nan deber como sindicato pa sa kico ta e contenido di e contrato aki.

For di e delegadonan por tende con na ASTEC nan ta trata e empleadonan y e cosnan aki ta inhumano, pa duna un aumento miserabel y un compania cu ta gana un gran cantidad di placa. Pqa haci algo asina aki, e compania mes ta causa un conflicto laboral den e compania. Nan a bisa cu ta bay tin un reunion bou di tur e empleadonan. Si tur hende uni nan mes, STA ta habri pa tur hende, nan mester por logra nan meta. Esey ta e parti primordial. No por bay mira aworakinan, ken ta kico. Aworakinan, nan mester union pasobra cu union ta haci forsa. SI keda dividi, nunca lo no logra nada, segun Sr. Diego de Cuba, di STA.

Comments

comments